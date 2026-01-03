Trump susține că SUA l-au capturat pe Nicolás Maduro, președintele Venezuelei

Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă dimineața devreme că SUA au efectuat un „atac la scară largă împotriva Venezuelei” și că președintele Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară.

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat împreună cu soția sa și transportat cu avionul în afara țării”, a scris el pe Truth Social.

„Detalii vor urma. Astăzi, la ora 11:00 ( 18:00 ora României), va avea loc o conferință de presă la Mar-a-Lago”, a adăugat el.

(sursa: Mediafax)