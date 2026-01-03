x close
Trump susține că SUA l-au capturat pe Nicolás Maduro, președintele Venezuelei

de Redacția Jurnalul    |    03 Ian 2026   •   11:56
Sursa foto: Trump anunță capturarea lui Nicolás Maduro și a soției sale

Donald Trump a afirmat, într-o postare publicată pe contul său, că Statele Unite ar fi „dus la bun sfârșit un atac de amploare” împotriva Venezuelei și că președintele Nicolás Maduro, împreună cu soția sa, ar fi fost capturați și scoși din țară, „în coordonare cu forțele de ordine americane”.

Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă dimineața devreme că SUA au efectuat un „atac la scară largă împotriva Venezuelei” și că președintele Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară.

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat împreună cu soția sa și transportat cu avionul în afara țării”, a scris el pe Truth Social.

„Detalii vor urma. Astăzi, la ora 11:00 ( 18:00 ora României), va avea loc o conferință de presă la Mar-a-Lago”, a adăugat el.

(sursa: Mediafax)

 

