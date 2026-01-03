Diana Șoșoacă îi cere lui Trump „eliberarea de îndată a lui Nicolás Maduro”

În comunicatul de presă, formațiunea afirmă prin vocea liderului Diana Șosoacă că se delimitează „total” de orice politică de invadare sau ocupare a unui stat suveran și susține că acțiunile militare reprezintă o „încălcare gravă” a suveranității Venezuelei, a dreptului internațional și a principiilor Cartei ONU. S.O.S. România subliniază că America Latină a fost declarată „zonă a păcii” și că Venezuela are dreptul „să-și decidă singură viitorul, fără ingerințe externe”.

Partidul cere explicit administrației Donald Trump „eliberarea de îndată” a președintelui venezuelean Nicolás Maduro și a soției acestuia, precum și repatrierea lor în Venezuela, pe care o descrie drept statul pe care Maduro „îl reprezintă în mod legitim”. S.O.S. România avertizează că precedentul „capturării liderilor politici prin operațiuni armate” ar pune în pericol stabilitatea globală și ar deschide drumul unei lumi conduse „prin forță, nu prin drept”.

În același mesaj, formațiunea afirmă că nicio putere nu ar trebui să își aroge rolul de „jandarm internațional” și avertizează asupra riscului unei „spirale a violenței” care ar putea conduce la un al Treilea Război Mondial.

Totodată, partidul invocă o „nouă arhitectură globală” și susține că statele BRICS devin „un pol de stabilitate și cooperare economică alternativă”.

Diana Șoșoacă, europarlamentar român, a participat la ceremonia de investire a președintelui venezuelean Nicolas Maduro, alături de colegii săi din partidul S.O.S. România. Maduro a fost capturat, sâmbătă, alături de soția sa, de Statele Unite.

Europarlamentara a refuzat să spună cine i-a plătit excursia, afirmând că a fost invitată. Parlamentul European a transmis că Șoșoacă nu a mers în delegație oficială.

(sursa: Mediafax)