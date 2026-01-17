România are cei mai mulți agricultori din Uniunea Europeană

Datele Eurostat arată că România se află în continuare pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea românilor care lucrează în agricultură, chiar dacă sectorul a pierdut o parte importantă din forța de muncă în ultimul deceniu. Altfel spus, agricultura rămâne un pilon important al ocupării forței de muncă în România, mult peste nivelul întâlnit în alte state ale Uniunii Europene.

Schimbarea este vizibilă în timp. În urmă cu zece ani, aproape 30% dintre românii care aveau un loc de muncă lucrau în agricultură. În 2023, nivelul a coborât spre 20%, aceasta fiind cea mai accentuată scădere din Uniunea Europeană.

Prin comparație, în Croația și Portugalia diminuarea a fost mult mai redusă, cu scăderi sub 5% ale ponderii persoanelor care lucrează în agricultură.

La nivelul întregului bloc comunitar, agricultura a continuat să piardă din importanță. În anul 2023, aproximativ 8,4 milioane de persoane lucrau în sectorul agricol, iar agricultura reprezenta 3,9% din totalul forței de muncă, în scădere de la 5,2% în 2013.

În pofida acestui trend descendent la nivel european. România rămâne mult peste media UE și peste nivelul statelor vecine, iar agricultura continuă să joace un rol important în ocuparea forței de muncă. Prin comparație, în Bulgaria doar aproximativ 14% dintre angajați lucrează în agricultură, în Polonia circa 8%, iar în Ungaria în jur de 4%.

Diferențele sunt și mai pronunțate față de marile economii vest-europene. În Germania, Franța sau Spania, agricultura concentrează doar între 1 și 4% din totalul angajaților, datorită fermelor mai mari și unui grad ridicat de mecanizare. În același timp, a fost redus numărul exploatațiilor agricole, în special a fermelor mici.

(sursa: Mediafax)