România va produce „cea mai modernă armă din lume” la Cugir și Sadu. Anunțul care schimbă industria de apărare

Proiect uriaș în România: armă de ultimă generație pentru Armată, SRI și MAI

Șapou: Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat un proiect de amploare care ar putea transforma industria de apărare din România: dezvoltarea și producția locală a unei arme de asalt moderne, destinată atât Armatei, cât și structurilor MAI, SRI și SPP. Programul face parte din inițiativa SAFE și ar urma să genereze investiții majore în fabrici din țară.

Proiectul SAFE: o armă de ultimă generație, produsă în România

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat marți la Antena 3 CNN că România se pregătește să producă „cea mai modernă armă din lume”, în urma unui raport favorabil primit în comisiile de apărare pentru programul SAFE. Noua armă ar urma să fie dezvoltată sub coordonarea Ministerului Afacerilor Interne și va intra în dotarea mai multor structuri de forță din România.

„Acest proiect este sub autoritatea MAI care trebuie să vină în această Comisie, așa cum am venit noi astăzi. Această armă este în discuție pentru a se face la Cugir, la fabrica de arme, iar muniția asociată acestui contract să se producă la Sadu, pentru că acolo sunt caracteristicile specifice”.

Proiectul nu vizează doar o armă de asalt, ci un pachet extins de echipamente.

“Este vorba despre un pachet mai mare: armă de asalt, pistol, de diverse calibre.”

Cine va folosi noile arme

Potrivit ministrului, producția va acoperi necesarul mai multor instituții strategice din România.

“O va folosi MApN, bucată din comandă. Restul bucății va fi folosită de MAI, SPP, SRI”.

Această distribuție arată dimensiunea proiectului și importanța sa pentru securitatea națională, dar și pentru modernizarea dotărilor în instituțiile-cheie ale statului.

Impact economic major și investiții în industrie

Radu Miruță a subliniat că programul SAFE nu înseamnă doar dotare militară, ci și dezvoltare industrială în România. Accentul cade pe producția locală și pe crearea de capacități industriale interne, în locul importurilor sau al compensărilor prin donații.

„Realizarea majoră de astăzi este că după o muncă de atâtea luni în jurul acestui program SAFE, am reușit să protejăm realizarea acesti program chiar în haosul acesta politic. Era un risc major. Îi mulțumesc domnului președintre Nicușor Dan că a făcut apel la un astfel de armistițiu. Astăzi, acem o protecție în jurul acestui intrument SAFE.”

Ministrul a explicat și schimbarea de viziune în ceea ce privește obligațiile de localizare: