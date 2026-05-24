La un pas de tragedie: Doi copii, recuperați din râul Ialomița de polițiști. Băieții au intrat după o minge

Conform datelor transmise de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că doi copii au intrat în apă în zona unui baraj, unde debitul apei era foarte mare, şi nu au mai reuşit să ajungă la mal.



Copiii se jucau cu mingea în zonă, mingea a ajuns în apă, iar doi minori, de 14 şi 17 ani, au mers să o recupereze, însă între timp barajul s-a deschis, iar debitul de apă a crescut, astfel că aceştia nu au mai putut ieşi din cauza curenţilor, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.



Un alt copil aflat cu ei la joacă a sunat la 112, la faţa locului intervenind doi poliţişti din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Cocorăştii Colţ, care au reuşit să îi scoată cu o frânghie, au arătat sursele menţionate.

Agent principal de poliție Nedelcu Gabriel și agent de poliție Gheorghe Marius au intrat în apă și i-au scos în siguranță, prevenind o tragedie.



Minorii au fost evaluaţi la faţa locului şi sunt în afara oricărui pericol, scrie AGERPRES