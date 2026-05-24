x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale La un pas de tragedie: Doi copii, recuperați din râul Ialomița de polițiști. Băieții au intrat după o minge

La un pas de tragedie: Doi copii, recuperați din râul Ialomița de polițiști. Băieții au intrat după o minge

de Redacția Jurnalul    |    24 Mai 2026   •   22:46
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
La un pas de tragedie: Doi copii, recuperați din râul Ialomița de polițiști. Băieții au intrat după o minge
Agent principal de poliție Nedelcu Gabriel și agent de poliție Gheorghe Marius

Doi minori care erau în pericol de înec în râul Ialomiţa, pe raza comunei prahovene Poienarii Burchii, au fost salvaţi, duminică, de doi poliţişti.

Conform datelor transmise de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că doi copii au intrat în apă în zona unui baraj, unde debitul apei era foarte mare, şi nu au mai reuşit să ajungă la mal.

Copiii se jucau cu mingea în zonă, mingea a ajuns în apă, iar doi minori, de 14 şi 17 ani, au mers să o recupereze, însă între timp barajul s-a deschis, iar debitul de apă a crescut, astfel că aceştia nu au mai putut ieşi din cauza curenţilor, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

Un alt copil aflat cu ei la joacă a sunat la 112, la faţa locului intervenind doi poliţişti din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Cocorăştii Colţ, care au reuşit să îi scoată cu o frânghie, au arătat sursele menţionate.

Agent principal de poliție Nedelcu Gabriel și agent de poliție Gheorghe Marius au intrat în apă și i-au scos în siguranță, prevenind o tragedie.


Minorii au fost evaluaţi la faţa locului şi sunt în afara oricărui pericol, scrie AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri