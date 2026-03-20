Alarmă în economie: 60 de miliarde de lei aruncați pe dobânzi! România, în pragul crizei

Nota de plată a unui deceniu: România ajunge să plătească 60 de miliarde de lei pe dobânzi în 2026

România intră într-o zonă fiscală periculoasă, în care costurile datoriei publice cresc accelerat, iar spațiul pentru investiții devine tot mai limitat. O analiză recentă arată cum deciziile economice și politice din ultimii ani au dus la un nivel record al dobânzilor plătite de stat.

Un record istoric care apasă economia

Dezbaterea bugetului de stat pentru 2026 aduce în prim-plan o realitate dură: statul român va plăti aproximativ 60 de miliarde de lei doar pentru dobânzile aferente datoriei publice. Este cea mai mare sumă din istorie și reprezintă o presiune majoră asupra finanțelor publice.

În termeni concreți, această sumă este comparabilă cu totalul investițiilor realizate de autoritățile locale într-un interval de cinci ani, ceea ce arată cât de mult se restrânge capacitatea de dezvoltare a țării.

De la stabilitate la risc major în doar două decenii

Evoluția datoriei publice reflectă o schimbare profundă. Dacă în 2006 aceasta se situa la aproximativ 12% din PIB, până în 2025 a depășit pragul de 60%. Creșterea accelerată a dus inevitabil și la majorarea costurilor de finanțare.

În 2025, România a plătit 50,5 miliarde de lei pe dobânzi, adică 2,6% din PIB. În 2026, suma urcă la 60 de miliarde de lei, echivalentul a 3% din PIB, confirmând o tendință periculoasă.

Adrian Negrescu: „Nota de plată a deceniului”

Analistul economic Adrian Negrescu descrie situația într-un mod direct: „Nota de plată a deceniului. Cum a ajuns România să plătească 60 de miliarde de lei pe dobânzi în 2026”

Acesta explică amploarea fenomenului:

„Statul român va achita pe parcursul anului 2026 aproximativ 60 de miliarde de lei strict pentru a acoperi dobânzile la datoria publică. Suma reprezintă un record absolut și o povară uriașă pentru economie.”

Crize suprapuse și decizii costisitoare

Economia României a fost lovită în ultimii ani de o serie de crize majore, de la pandemie la șocul energetic și conflictul de la graniță. Cu toate acestea, analiza arată că politicile interne au avut un impact decisiv asupra dezechilibrelor actuale.

„Majorările de pensii și salarii în sectorul bugetar, realizate fără o acoperire reală în productivitatea economică, au generat un deficit bugetar record.”

Anul 2024 a consemnat un deficit istoric de 152,7 miliarde de lei, adică 8,65% din PIB, un nivel dificil de susținut pe termen lung.

Împrumuturi fără randament economic

O altă problemă majoră ține de modul în care au fost folosiți banii împrumutați. În loc să fie direcționați către proiecte de infrastructură sau investiții productive, aceștia au acoperit cheltuielile curente ale statului.

„În loc să fie direcționați masiv către proiecte mari de infrastructură care să întoarcă bani în economie, ei au acoperit cheltuielile curente ale aparatului de stat.”

Această abordare a făcut ca datoria să crească fără a genera beneficii economice pe termen lung.

Avertisment: risc de presiune financiară extremă

Analistul atrage atenția asupra unui scenariu îngrijorător: „dacă nu punem frână acum, vom ajunge ca țara să fie zdrobită sub povara dobânzilor.”

În același timp, România are obligația de a reduce deficitul bugetar până în 2031, conform angajamentelor europene. Orice abatere poate duce la retrogradarea ratingului de țară și la creșterea costurilor de împrumut.

Statul se împrumută tot mai mult de la populație

În contextul presiunilor externe, guvernul începe să se bazeze tot mai mult pe economiile românilor. Programele de titluri de stat au oferit dobânzi atractive, semn clar al nevoii de lichiditate.

„În primele luni din 2026, programele guvernamentale Tezaur și Fidelis au oferit dobânzi neimpozabile atractive, ajungând până la 7,50% pe an la lei.”

Scenariul extrem: FMI și austeritate

Totul depinde de încrederea creditorilor și de capacitatea statului de a gestiona finanțele publice.

„Capacitatea viitoare de împrumut a României va depinde exclusiv de menținerea încrederii creditorilor.”

În cazul în care situația scapă de sub control, soluțiile devin drastice: „vom apela la colacul de salvare oferit de FMI, cu consecințele de rigoare. Măsurile de austeritate vor fi și mai dure, iar efectele le vom simți cu toții, cu vârf și îndesat.”

Concluzie

România se află într-un punct de cotitură. Creșterea rapidă a costurilor cu dobânzile arată că modelul actual nu mai este sustenabil, iar deciziile economice din următorii ani vor fi decisive pentru stabilitatea financiară a țării.