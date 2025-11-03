România cumpără 18 avioane F-16 din Olanda pentru doar 1 euro. „Este un pas important pentru dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16 de la Fetești”

Aeronavele vor fi folosite pentru antrenamentul piloților NATO și ucraineni

România a semnat luni contractul de achiziție a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon din Olanda, într-o tranzacție simbolică evaluată la doar 1 euro. Avioanele vor fi folosite exclusiv pentru pregătirea piloților români și a celor din țările NATO și partenere, inclusiv a piloților ucraineni.

Potrivit surselor Observator, prețul total de achiziție al celor 18 aeronave este de 1 euro fără TVA, însă România va achita o taxă de valoare adăugată de aproximativ 21 de milioane de euro. TVA-ul este calculat la valoarea declarată a bunurilor – aeronavele și pachetul logistic aferent – estimată la 100 de milioane de euro.

Aeronavele F-16, parte din Centrul European de Instruire de la Fetești

Cele 18 avioane F-16 se află deja la Fetești și vor intra în proprietatea statului român, fiind destinate exclusiv pregătirii piloților în cadrul Centrului European de Instruire F-16. România are obligația de a asigura locuri de instruire și pentru piloții din țările membre NATO, dar și pentru partenerii din afara alianței.

„Achiziția se face la un preț simbolic de 1 euro”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a confirmat semnarea contractului și a subliniat importanța strategică a achiziției:

„Ministerul Apărării Naționale a semnat astăzi contractul de achiziție a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon și a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Țărilor de Jos.

Este un pas important pentru dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16 de la Fetești, care a devenit un hub regional pentru pregătirea piloților din statele membre NATO și partenere.

Cele 18 aeronave vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente și instruire, o parte din locurile din program fiind dedicate pregătirii piloților ucraineni.

Achiziția se face la un preț simbolic de 1 euro. Este o investiție inteligentă în pregătire, cooperare și viitor.

Acest proiect reflectă încrederea partenerilor noștri olandezi și recunoașterea profesionalismului Forțelor Aeriene Române.

Le mulțumesc tuturor celor implicați - echipelor tehnice, experților în achiziții și partenerilor olandezi - pentru seriozitatea și ritmul cu care au dus la bun sfârșit acest proces.

România continuă să investească în apărare, în parteneriate solide și în oameni bine pregătiți.

F-16 înseamnă siguranță, cooperare și un pas mai aproape de următoarea etapă: integrarea avioanelor F-35 în dotarea Forțelor Aeriene Române.”

Pas spre viitor: F-35 în dotarea Forțelor Aeriene Române

Prin această achiziție, România își consolidează poziția strategică în regiune și își extinde capacitățile de pregătire aeriană. Programul F-16 reprezintă, potrivit autorităților, o etapă esențială înainte de trecerea la avioanele de generația a cincea F-35, care urmează să fie integrate în dotarea Forțelor Aeriene Române în anii următori.