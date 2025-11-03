x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie România cumpără 18 avioane F-16 din Olanda pentru doar 1 euro. „Este un pas important pentru dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16 de la Fetești”

România cumpără 18 avioane F-16 din Olanda pentru doar 1 euro. „Este un pas important pentru dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16 de la Fetești”

de Redacția Jurnalul    |    03 Noi 2025   •   18:15
România cumpără 18 avioane F-16 din Olanda pentru doar 1 euro. „Este un pas important pentru dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16 de la Fetești”
Sursa foto: Hepta/F-16 Fighting Falcon

România a semnat cu Olanda achiziția a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon la prețul simbolic de 1 euro. Avioanele vor fi folosite exclusiv pentru antrenamentele piloților români, NATO și ucraineni, în cadrul Centrului de Instruire de la Fetești.

Aeronavele vor fi folosite pentru antrenamentul piloților NATO și ucraineni

România a semnat luni contractul de achiziție a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon din Olanda, într-o tranzacție simbolică evaluată la doar 1 euro. Avioanele vor fi folosite exclusiv pentru pregătirea piloților români și a celor din țările NATO și partenere, inclusiv a piloților ucraineni.

Potrivit surselor Observator, prețul total de achiziție al celor 18 aeronave este de 1 euro fără TVA, însă România va achita o taxă de valoare adăugată de aproximativ 21 de milioane de euro. TVA-ul este calculat la valoarea declarată a bunurilor – aeronavele și pachetul logistic aferent – estimată la 100 de milioane de euro.

Aeronavele F-16, parte din Centrul European de Instruire de la Fetești

Cele 18 avioane F-16 se află deja la Fetești și vor intra în proprietatea statului român, fiind destinate exclusiv pregătirii piloților în cadrul Centrului European de Instruire F-16. România are obligația de a asigura locuri de instruire și pentru piloții din țările membre NATO, dar și pentru partenerii din afara alianței.

„Achiziția se face la un preț simbolic de 1 euro”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a confirmat semnarea contractului și a subliniat importanța strategică a achiziției:

„Ministerul Apărării Naționale a semnat astăzi contractul de achiziție a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon și a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Țărilor de Jos.
Este un pas important pentru dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16 de la Fetești, care a devenit un hub regional pentru pregătirea piloților din statele membre NATO și partenere.
Cele 18 aeronave vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente și instruire, o parte din locurile din program fiind dedicate pregătirii piloților ucraineni.
Achiziția se face la un preț simbolic de 1 euro. Este o investiție inteligentă în pregătire, cooperare și viitor.
Acest proiect reflectă încrederea partenerilor noștri olandezi și recunoașterea profesionalismului Forțelor Aeriene Române.
Le mulțumesc tuturor celor implicați - echipelor tehnice, experților în achiziții și partenerilor olandezi - pentru seriozitatea și ritmul cu care au dus la bun sfârșit acest proces.
România continuă să investească în apărare, în parteneriate solide și în oameni bine pregătiți.
F-16 înseamnă siguranță, cooperare și un pas mai aproape de următoarea etapă: integrarea avioanelor F-35 în dotarea Forțelor Aeriene Române.”

Pas spre viitor: F-35 în dotarea Forțelor Aeriene Române

Prin această achiziție, România își consolidează poziția strategică în regiune și își extinde capacitățile de pregătire aeriană. Programul F-16 reprezintă, potrivit autorităților, o etapă esențială înainte de trecerea la avioanele de generația a cincea F-35, care urmează să fie integrate în dotarea Forțelor Aeriene Române în anii următori.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Feteşti F-16 Fighting Falcon NATO olanda
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri