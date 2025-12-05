România, Grecia și Bulgaria își consolidează cooperarea în domeniul infrastructurii de transport

x close
de Redacția Jurnalul    |    05 Dec 2025   •   14:56
Sursa foto: ec.europa.eu/România, Grecia și Bulgaria au semnat miercuri seară un memorandum de înțelegere pentru a stimula cooperarea transfrontalieră în domeniul infrastructurii de transport

Europa de Sud-Est a făcut un pas important în direcția unei integrări regionale mai profunde și a unei conectivități sporite.

România, Grecia și Bulgaria au semnat miercuri seară un memorandum de înțelegere pentru a stimula cooperarea transfrontalieră în domeniul infrastructurii de transport.

Memorandumul de înțelegere semnalează hotărârea comună de a accelera modernizarea și interoperabilitatea legăturilor strategice feroviare, rutiere și pe căi navigabile interioare. Această cooperare sporită va sprijini mobilitatea, fluxurile comerciale, coeziunea economică și securitatea în întreaga regiune. Acordul a instituit o platformă a coridorului Marea Neagră–Marea Egee, care reunește miniștrii transporturilor din cele trei state membre pentru ca aceștia să ofere orientări strategice și coordonare politică în vederea implementării coridorului. Această activitate va fi sprijinită de coordonatorii europeni și de instituțiile UE și se va desfășura la nivel tehnic.

Comisarul pentru transport sustenabil și turism,  Apostolos Tzitzikostas, a declarat: „Acest angajament al Greciei, Bulgariei și României marchează un pas decisiv pentru consolidarea celui mai strategic coridor nord-sud din Europa de Sud-Est. Prin intensificarea cooperării, consolidăm conectivitatea pentru cetățeni și pentru întreprinderi, precum și securitatea, competitivitatea și reziliența Europei în Marea Egee, în Marea Neagră și pe Dunăre. Comisia Europeană va sprijini aceste state membre în fiecare etapă.”

Comisarul Tzitzikostas a găzduit ceremonia de semnare la Bruxelles. Banca Europeană de Investiții a participat, de asemenea, la ceremonie.

