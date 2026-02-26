9 cărți pe aripile iernii

1. Eva

Autoare: Cat Bohannon

Editura: Nemira, 2026

Traducere: Oana Ionașcu

De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații? De ce femeile sunt mai predispuse să facă Alzheimer? Este sexismul util pentru evoluție? Aceste întrebări au în spate o știință cu adevărat captivantă – iar în această carte, cu o curiozitate fără margini și o inteligență ascuțită, Cat Bohannon acoperă ultimii 200 de milioane de ani pentru a explica știința exactă din spatele dezvoltării sexului feminin: „Avem nevoie de un fel de manual de utilizare pentru mamiferul femelă. O relatare fără prostii, puternică, bazată pe cercetări serioase (dar lizibilă) despre ceea ce suntem. Cum au evoluat corpurile feminine, cum funcționează, ce înseamnă cu adevărat să fii femeie din punct de vedere biologic. Ceva care să rescrie povestea femeii. Această carte e acea poveste.”

2. Biblia corpului feminin

Autoare: Dr. Emma Ross, Baz Moffat și Dr. Bella Smith

Editura: Nemira, 2026

Traducere: Carmen Neacșu

Biblia Corpului Feminin: O perspectivă revoluționară în sănătatea femeilor îmbină cele mai recente studii în medicină cu experiența a trei specialiste în domenii diferite: medicul Bella Smith, cercetătoarea în sport dr. Emma Ross și specialista în sănătate, fitness și sport Baz Moffat. Aceasta nu e doar o carte, e o mișcare – un îndemn la acțiune. Un manual complet al tuturor mecanismelor care contribuie la funcționarea optimă a corpului tău.

3. 21 de femei din Roma antică

Autoare: Emma Southon

Editura: Nemira, 2026

Traducere: Smaranda Nistor

Așa este prezentată de obicei istoria Romei Antice… Începem cu Romulus, continuăm cu Brutus răsturnându-l pe Tarquinius, sărim peste o listă îngrozitor de plictisitoare de bătălii, generali și consuli, apoi ajungem la măcelul politic al Republicii târzii. De acolo, trecem în revistă toți împărații, menționând din când în când câte o soție sau o mamă pentru a arăta cât de rele devin lucrurile atunci când femeile scapă de sub control, până când Constantin inventează creștinismul și apoi vine Attila Hunul și distruge tot. Dar istoria Romei și a Imperiului depășește cu mult aceste Lucruri Importante. În această istorie alternativă, Emma Southon urmărește povestea Romei Antice prin intermediul femeilor: vestale și lucrătoare sexuale, femei de afaceri și poete, martire și sfinte. Fiecare oferă o perspectivă diferită asupra vieților femeilor și asupra modului în care acestea s-au schimbat de-a lungul timpului și în cadrul a diferite clase sociale.

Roma, așa cum n-ai mai văzut-o până acum – îndrăzneață, neconvențională, obraznică și uluitor de feminină.

4. Dezonoare. O viață reconstituită

Autoare: Lea Ypi

Editura: Trei, 2026

Traducere: Berha Savu

Când Lea Ypi descoperă o fotografie a bunicii sale, Leman, în luna de miere în Alpi, în 1941, postată de un străin pe rețelele de socializare, se confruntă cu întrebări tulburătoare. În timpul copilăriei, i s-a spus că fotografiile din tinerețea bunicii sale au fost distruse în primele zile ale comunismului în Albania. Dar iat-o pe Leman împreună cu soțul ei, Asllan Ypi: proaspăt căsătoriți și plini de farmec, în timp ce Al Doilea Război Mondial făcea ravagii. Urmează o reconstituire palpitantă a trecutului, care ne transportă în lumea dispărută a aristocrației otomane, în perioada formării Greciei și Albaniei moderne, a crizei financiare globale, a ororilor războiului și a începuturilor comunismului în Balcani.

5. Curajul de a spune NU

Autor: Ciprian Mihali

Editura: Trei, 2026

Într-o lume aflată permanent într-un vârtej de neoprit, curajul de a spune NU a devenit azi o virtute civică, politică și socială. Este expresia unei forme de rezistență la strategiile care ne seduc cu apelurile pentru o viață „autentică” și „împlinită”, dar care ne fac să fim obedienți de bunăvoie, gata să mergem „cu valul”. Ciprian Mihali descrie multiplele forme de supunere voluntară (cognitivă și afectivă, deopotrivă) și felul în care ne lăsăm în voia unor rețete de viață promițătoare sau chiar miraculoase. Dar nu judecă această obediență ca pe o decădere, ci o vede ca pe un mod de a ne integra, de a fi „în rând cu lumea”, fără să ridicăm prea multe întrebări și fără să mai facem un pas înapoi, ca să sesizăm toată țesătura politico-economică în care ne-am lăsat prinși. Acestei tendințe de resemnare și retragere din spațiul public, autorul îi contrapune curajul de a spune NU limitărilor lumii de azi și de a participa activ la un viitor comun, mai just și mai bun pentru cât mai mulți dintre noi.

Ciprian Mihali este profesor de filosofie la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Printre cele mai recente lucrări ale sale se numără Dicționar ilustrat de educație socială (Humanitas, 2023), Om precar, om suveran. Rostul filosofiei în societatea digitală (Trei, 2023), precum și traduceri din Michel Foucault, Discursul filosofic (Trei, 2024), respectiv Achille Mbembe, Comunitatea terestră (Idea, 2024).

6. Nu, mărul nu i-a căzut în cap lui Newton

Autor: Antoine Houlou-Garcia

Editura: Humanitas, 2026

Traducere: Anca Florescu-Mitchell

Istoria științei e plină de anecdote legate de marile descoperiri: Arhimede a țâșnit gol din baie strigând „Evrika!”, Galilei a lăsat să cadă obiecte din Turnul din Pisa, un măr i-a picat în cap lui Newton. Pentru că sunt memorabile, obișnuim să le luăm ca atare, fără să ne întrebăm dacă sunt și plauzibile, iar ele ne oferă o versiune schematică, prescurtată a istoriei științei. Versiune totuși înșelătoare, după cum ne demonstrează cu talent de detectiv Antoine Houlou-Garcia, care cercetează originea acestor anecdote devenite legende, în încercarea de a restabili adevărul istoric. Rezultatul nu e doar o operă de demistificare cu accente ironice, cât, mai ales, o perspectivă realistă și nuanțată asupra dezvoltării științei.

7. Absența ta e întuneric

Autor: Jón Kalman Stefánsson

Editura: Polirom, 2026

Traducere: Ovio Olaru

O istorie de familie ce se întinde pe câteva generaţii, din secolul al XIX-lea până în anii 2020. Trecutul şi prezentul se întreţes pe măsură ce naratorul amnezic aşterne pe hârtie poveşti despre o galerie întreagă de personaje: un preot însingurat care se împrieteneşte cu un poet german mort demult, o soţie de fermier fără studii care scrie un articol ştiinţific genial despre râme, un pescar expert în Kierkegaard, un muzician deprimat care află că propria familie l-a minţit din dragoste, un pomicultor cu un libido diabolic, o tânără de la oraş atrasă spre un fiord îndepărtat de amintirea unor ochi albaştri şi multe altele. Confruntându-se cu soarta brutală şi cu efectele în cascadă ale propriilor alegeri sau ale refuzului de-a alege, fiecare personaj descoperă cât te costă să-ţi urmezi acul magnetic al inimii. O tragicomedie despre moarte, muzică şi timpul care le vindecă pe toate, precum şi o saga fermecătoare despre dorinţă şi agonia sublimă a iubirii imposibile.

8. Tărâmul dulcii veșnicii

Autoare: Harper Lee

Editura: Polirom, 2026

Traducere: Ariadna Ponta

Harper Lee rămâne o figură de referinţă a canonului american, mulţumită lui Scout, Jem, Atticus şi celorlalte personaje de neuitat din romanul său de debut, ...Să ucizi o pasăre cântătoare, dar şi datorită versiunii ulterioare mai sumbre a orăşelului din Alabama înfăţişate în Du-te şi pune un străjer, roman redescoperit şi publicat în 2015. Însă până în prezent cititorii nu au avut acces la Harper Lee ca tânără scriitoare perseverentă, care-şi cizelează încontinuu povestirile, în speranţa de a se vedea publicată în revistele literare ale vremii, nici la newyorkeza vivace venită din Alabama, prietenă cu Truman Capote, ale cărei eseuri inteligente apar în paginile unor publicaţii ca McCall’s şi Vogue pe la finalul secolului XX.

Tărâmul dulcii veşnicii reuneşte proza scurtă din tinereţe cu textele de nonficţiune de dată mai recentă într-un unic volum ce oferă o perspectivă inedită asupra felului în care autoarea şi-a construit vocea inimitabilă. Purtându-şi cititorii prin copilăria petrecută în curtea şcolii dintr-un orăşel de provincie şi prin localurile şi cinematografele din Manhattanul de la jumătatea secolului XX, Tărâmul dulcii veşnicii lansează subiecte de dezbatere încă vitale despre politică, egalitate, iubire, artă, literatură, Sudul american şi ce înseamnă să duci o viaţă creativă şi angajată.

9. Ai grijă ce-ți dorești

Autoare: Katherine Center

Editura: Curtea Veche

Traducere: Diana Ilie

Pe măsură ce comunitatea lor se îndreaptă spre haos, iar pericolul pândește la orice pas, Sam și Duncan trebuie să afle cine sunt cu adevărat, ce înseamnă curajul și cum să-și dea o șansă la fericire – poate cel mai mare risc dintre toate. Dialogul spumos, personajele complementare și vulnerabilitatea din Ai grijă ce-ți dorești constituie amprenta autoarei în cea mai convingătoare formă a sa. Tensionată cât să te țină în priză și să nu-ți mai dorești s-o lași din mâini, povestea lui Sam și a lui Duncan o să-ți redea speranța în dragoste.





