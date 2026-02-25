Zelenski afirmă că rachetele Flamingo au fost utilizate pentru „atacuri reușite” în Rusia

x close
de Redacția Jurnalul    |    25 Feb 2026   •   23:15
Sursa foto: Hepta/Zelenski a mai declarat că Rusia „vânează” uzinele ucrainene care produc rachete Flamingo

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a precizat că toate rachetele FP-5 Flamingo lansate de Ucraina pentru atacul asupra fabricii de rachete balistice din Votkinsk, Rusia, și-au atins ținta, lucru care demonstrează „calitatea ridicată, dar și acuratețea” acestor rachete.

„Nu voi spune câte rachete Flamingo au fost folosite de data aceasta. Vreau doar să spun că unele au fost interceptate de apărarea aeriană rusă, altele nu, și că au existat lovituri directe. Dar cel mai important lucru este că toate rachetele lansate au atins ținta. Cred că acesta este cheia succesului – demonstrează calitatea și precizia ridicate”, a declarat Zelenski, citat de Interfax Ukraine, în cadrul unei conferințe de presă, susținută alături de premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, la Kiev.

Zelenski a mai declarat că Rusia „vânează” uzinele ucrainene care produc rachete Flamingo, dar și că atacurile Rusiei au forțat Ucraina să aștepte mult timp înainte de a relua liniile de producție.

Potrivit declarațiilor date de președinte, Ucraina va crește producția de rachete, în funcție de finanțările, dar și dar și disponibilitatea anumitor componente ale acestor rachete.

Atacul la uzina din Rusia a avut loc sâmbătă. Uzina Votkinsk din Rusia produce rachete balistice cu rază scurtă Iskander-M, Oreșnik, dar și rachete balistice intercontinentale.

Rachetele FP-5 Flamingo, folosite de Ucraina în cadrul atacului asupra uzinei rusești au o rază de acțiune de aproximativ 3.000 de kilometri și transportă un focos care cântărește 1.150 de kilograme.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: zelenski flamingo Rusia
