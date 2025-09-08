Alertă majoră pentru România: risc iminent de blackout și reforme contestate în instituțiile-cheie ale statului

România, în pericol de blackout după închiderea centralelor pe cărbune

Un avertisment grav a fost transmis chiar din Parlamentul European: România riscă un blackout iminent, atrage atenția europarlamentarul Dan Nica. Acesta subliniază că, odată cu închiderea tuturor centralelor pe cărbune, țara nu are capacități alternative care să compenseze producția de energie.

„România are o problemă uriașă cu prețurile la energia electrică. Facturile au crescut cu 2,2 ori pentru consumurile mici, cu 80% pentru consumul mediu și cu 20% pentru consumul mare. Acum cinci ani, energia era de cinci ori mai ieftină”, a explicat Nica.

Potrivit acestuia, două cauze principale stau la baza crizei: lipsa interconectării dintre Austria și Ungaria, care blochează accesul României la energia ieftină din Germania, și decizia de a renunța complet la cărbune, fără o alternativă viabilă. Situația devine și mai critică în contextul în care Ungaria urmează să își oprească temporar centralele nucleare pentru revizie.

„Dacă vom consuma mai mult decât producem, România poate ajunge în situația Spaniei, cu risc real de blackout”, a avertizat europarlamentarul.

Guvernul anunță reforma ANRE, ASF și ANCOM: tăieri de salarii și restructurări

Pe fondul tensiunilor din energie, Guvernul României anunță o reformă majoră a instituțiilor-cheie: ANRE, ASF și ANCOM. Premierul Ilie Bolojan a declarat în Parlament că măsura nu este „nici moft, nici opțiune, ci o necesitate”.

Printre măsurile propuse se numără reducerea cu 30% a salariilor pentru întreg personalul, inclusiv conducerea, și plafonarea bonusurilor la cel mult dublul indemnizației unui ministru. „Scopul este eliminarea veniturilor disproporționate și alinierea lor la un nivel justificat de performanță, dar menținerea unui salariu competitiv pentru a păstra expertiza”, a explicat premierul.

Opoziția a depus însă o moțiune împotriva restructurării, acuzând Guvernul că „mimează reforma” și că instituțiile rămân „captive clientelei politice, corupte și incompetente”. Criticii susțin că tăierile vizează mai ales posturile administrative și pot afecta activitatea de verificare și control.

Premierul respinge acuzațiile: „Nu putem lăsa jocurile populiste să submineze statul”

Bolojan a respins acuzațiile opoziției, avertizând că atacurile lansate prin moțiune slăbesc încrederea cetățenilor în instituțiile statului. „Atunci când vorbim de energie, comunicații și stabilitate financiară, nu e loc de populism. ANCOM nu este o poliție a internetului, ci o autoritate tehnică. Iar acuzațiile privind exportul de energie către Republica Moldova sunt simple narative propagate iresponsabil”, a transmis premierul.

România, prinsă între criza energetică și reforma instituțională

În timp ce țara se confruntă cu un risc real de blackout și cu facturi uriașe la energie, reformele Guvernului adâncesc disputele politice. Următoarele luni se anunță decisive pentru securitatea energetică și pentru capacitatea României de a-și consolida instituțiile strategice, potrivit Stiri pe surse.