Incendiu într-un bloc din Giurgiu. Zeci de persoane au fost evacuate, pompierii au salvat un câine

Incendiul a izbucnit într-un apartament situat la primul etaj al unui bloc din B-dul Mihai Viteazu din municipiul Giurgiu. Pompierii au salvat un câine din locuința inundată cu fum. 30 persoane s-au evacuat, iar cinci au fost ajutate de pompieri să iasă de pe scara blocului.

În momentul în care a izbucnit incendiul proprietarul nu era acasă. Mirosul de fum a fost simțit de vecinii care au sunat la 112.

Pompierii au constatat faptul că flăcările au distrus bucătăria. Au ars mai multe obiecte, iar pereții au fost afectați de fum, au transmis pompierii.

Cel mai probabil incendiul a fost provocat de o candelă lăsată nesupravegheată.

La misiune au participat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu două autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD, o ambulanță SAJ și un echipaj de poliție.

(sursa: Mediafax)