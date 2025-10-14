România, pe piața mondială a enegiei nucleare. Începe exportul de uraniu procesat

Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, parte a companiei Nuclearelectrica, va livra dioxid de uraniu (UO₂) către Argentina, o premieră pentru industria românească a energiei nucleare.

Această colaborare internațională marchează o performanță de excepție, Feldioara devenind primul producător român care exportă materie primă nucleară către o țară cu reactoare PHWR (CANDU).

Performanța Fabricii Feldioara

Uzina, repusă în funcțiune în 2023, după preluarea de către Nuclearelectrica în decembrie 2022, a câștigat competiția pentru procesarea octoxidului de uraniu (U₃O₈), urmând să asigure furnizarea de combustibil pentru centralele nucleare din Argentina pentru o perioadă de un an.

„Livrăm, în premieră, materie primă nucleară către un alt stat cu reactoare PHWR. Este o performanță uriașă pentru Nuclearelectrica și echipa Feldioara”, a spus directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță.

Fabrica Feldioara a fost operaționalizaă rapid și devine astfel un exportator nuclear important, demonstrând că România este capabilă să concureze pe segmente strategice de înaltă tehnologie la nivel global.

Directorul general al FPCU Feldioara, dr. ing. Agafiel Gelu Mărăcineanu, a declarat că obiectivul este extinderea rețelei de furnizare pentru a integra ciclul nuclear românesc pe plan internațional.

Investițiile strategice în modernizarea uzinei au permis României să păstreze ciclul complet al combustibilului nuclear, de la prelucrarea uraniului până la fabricarea fasciculelor de combustibil și alimentarea reactoarelor de la Cernavodă.

Astfel, România intră în clubul select al țărilor cu capacitate completă de producție și export în domeniul nuclear, consolidându-și poziția de lider regional în energie nucleară sigură și sustenabilă.

Această realizare vine în contextul extinderii capacităților nucleare naționale, inclusiv retehnologizarea Unității 1 și construcția Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, proiecte cu potențialul de a transforma România într-un hub energetic nuclear pentru Europa de Est, notează stiripesurse.ro.