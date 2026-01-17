România poate câștiga miliarde din Acordul UE–Mercosur. Ce produse vor ajunge pe piețele din America de Sud

Prin reducerea masivă a tarifelor vamale și simplificarea procedurilor comerciale, acordul creează premisele unei extinderi semnificative a prezenței românești pe piețele din America de Sud, rezultă din fișa tehnică rezumativă a situației comerțului Romania-Mercosur.

Comerțul, un pilon important al economiei românești

Exporturile României și ale UE susțin peste 1,3 milioane de locuri de muncă la nivel național, adică aproximativ un loc de muncă din șase. În acest context, relația comercială dintre România și statele Mercosur este deja una relevantă: schimburile comerciale totale au atins 711 milioane de euro, incluzând bunuri și servicii.

Acordul UE–Mercosur vine să consolideze această relație, eliminând taxele vamale pentru 91% din produsele exportate, ceea ce va face produsele românești mai competitive și mai accesibile.

Tarife eliminate, exporturi mai mari

Printre sectoarele care vor beneficia direct se numără:

Echipamentele de transport – exporturi de 76 milioane euro, cu tarife actuale de până la 35%, ce vor fi eliminate treptat

Mașinile și aparatele electrice – 111 milioane euro, tarife de până la 20%

Țesăturile textile – tarife reduse de la 35% la 0%

Fierul, oțelul și produsele metalice – tarife eliminate complet

Reducerea acestor costuri va permite companiilor românești să exporte mai mult și mai eficient către America de Sud.

Sector Valoare exporturi (2024) Tarife actuale Tarife in viitor Echipamente de transport €76 milioane 35% Tarifele vor fi eliminate treptat pentru majoritatea produselor Mașini și aparate electrice €111 milioane 20% Tarifele vor fi eliminate treptat pentru majoritatea produselor Țesături textile €10 milioane 35% 0% Fier, oțel și produse metalice €21 milioane 14% 0%

* Include locurile de muncă din România susținute de exporturile către țări din afara UE și locurile de muncă legate de exporturile altor țări din UE către restul lumii.

** Comerț cu bunuri (2024) și servicii (2023).

Șansă reală pentru fermierii români

În prezent, produsele agroalimentare reprezintă doar 5% din exporturile UE către Mercosur, din cauza tarifelor extrem de ridicate, care ajung până la 55%. Acordul va elimina aceste bariere, deschizând o piață importantă pentru fermierii români.

Deși exporturile agroalimentare românești către Mercosur sunt în prezent modeste (aproximativ 1 milion de euro), reducerea tarifelor va crea oportunități reale de creștere, mai ales pentru produsele cu valoare adăugată mare.

Produsele românești cu indicație geografică, protejate și mai valoroase

Un capitol esențial al acordului îl reprezintă protejarea produselor tradiționale. Nu mai puțin de 15 indicații geografice românești vor fi recunoscute și protejate în țările Mercosure:

Magiun de prune Topoloveni (fructe procesate)

Salam de Sibiu (produse din carne)

Telemea de Ibănești (brânzeturi)

Cotești (vin)

Cotnari (vin)

Dealu Mare (vin)

Murfatlar (vin)

Odobești (vin)

Panciu (vin)

Recaș (vin)

Târnave (vin)

Pălincă (băuturi spirtoase)

Țuică Zetea de Medieșu Aurit (băuturi spirtoase)

Vinars Târnave (băuturi spirtoase)

Vinars Vrancea (băuturi spirtoase)

Produsele cu indicație geografică se vând, în medie, la prețuri de două până la trei ori mai mari decât produsele similare fără protecție, ceea ce înseamnă venituri mai mari pentru producătorii români.

Măsuri de protecție pentru agricultori

Pentru a evita dezechilibrele de piață, acordul prevede cote maxime de import pentru anumite produse agroalimentare, precum carnea de vită, porc sau pasăre. În plus, este introdusă, în premieră, o clauză de salvgardare, care permite intervenții rapide în cazul unor creșteri bruște ale importurilor.

Comisia Europeană a anunțat că este pregătită să intervină rapid pentru a proteja fermierii europeni, inclusiv pe cei din România.

Servicii mai ușor de exportat și costuri mai mici

România exportă anual servicii în valoare de 31,5 milioane de euro către Mercosur, în special în domenii precum telecomunicațiile, transportul și serviciile pentru întreprinderi. Acordul va deschide și mai mult aceste piețe și va facilita accesul în sectoare precum serviciile financiare, comerțul digital sau protecția mediului.

IMM-urile, marii beneficiari ai acordului

Nu mai puțin de 93% dintre exportatorii români sunt întreprinderi mici și mijlocii, iar acestea se lovesc adesea de birocrație și costuri ridicate. Acordul UE–Mercosur va reduce semnificativ aceste obstacole, prin simplificarea procedurilor vamale, facilitarea certificării produselor și oferirea de sprijin dedicat IMM-urilor.

Un acord cu impact pe termen lung

Prin eliminarea tarifelor, protejarea produselor tradiționale și sprijinirea fermierilor și a întreprinderilor mici, Acordul UE–Mercosur are potențialul de a deveni un motor important de creștere economică pentru România. Nu este vorba doar despre mai mult comerț, ci despre acces mai bun, venituri mai mari și oportunități reale pentru oameni și afaceri.