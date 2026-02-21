România, în pragul unei crize uriașe: Avertismentul lui Kelemen Hunor: "Suntem la limită"

Politicianul a vorbit, în emisiunea Insider politic de la Prima TV, atât despre tensiunile create de deciziile guvernamentale, cât și despre scăderea nivelului de trai, spunând că românii resimt tot mai puternic efectele inflației și ale contextului economic european.

Românii, sărăciți de taxe și impozite

Kelemen Hunor a explicat că a avertizat încă de anul trecut asupra riscului de a fi deschise prea multe conflicte politice și reforme simultan, fără capacitatea de a le gestiona.

„Eu am spus și anul trecut, imediat după formarea coaliției, să nu deschidem mai multe fronturi decât putem gestiona. Mai trebuie să și închizi din când în când. Este o logică elementară, nu numai în politică, în orice domeniu, dar în politică și mai mult, pentru că lucrezi cu toată societatea. Când deschizi foarte multe fronturi, la un moment dat te trezești că nu mai stă nimeni în spatele tău.”

Liderul UDMR a arătat că înțelege dorința Guvernului de a rezolva rapid problemele legate de buget și finanțe, însă a avertizat că ritmul reformelor poate depăși capacitatea societății de a le suporta.

„Poți să treci peste suportabilitatea societății, adică poți să treci cu riscul de a pierde tot.”

Întrebat unde se află România în prezent din punct de vedere social, Kelemen Hunor a spus că situația este critică și că diferențele sociale se adâncesc.

„Suntem la limită. La limită și în anumite zone sociale, nu vorbesc geografic, fiindcă în toate zonele geografice din România există o discrepanță, există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci.”

Datele economice arată o scădere accentuată a speranței de trai pentru o parte importantă a populației, în special pentru segmentul inferior al clasei medii.

„Pe cifre, ce se vede este că, în 2026, la început, clasa medie de jos a pierdut foarte mult din speranța de a trăi mai bine. Oamenii nu mai au posibilitatea de economisire, și nici posibilitatea de a consuma așa cum erau obișnuiți”, conchide liderul UDMR.