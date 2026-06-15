Ion Sterian, Transgaz: România este pregătită să preia gazele din Marea Neagră și să devină un hub regional de gaze

El a subliniat că proiectele strategice dezvoltate în ultimii ani au avut un impact nu doar asupra României, ci și asupra Republicii Moldova și a piețelor din Europa Centrală și de Sud-Est.

„La Transgaz, în ultimii 7-8 ani, investițiile au fost de peste 3 miliarde de euro. Aceste investiții au dus la creșterea securității aprovizionării cu gaze a României și a țărilor din Centrul și Estul Europei și din Balcani. Pentru Republica Moldova vreau să reamintesc că România, prin Transgaz, a investit peste 475 de milioane de euro, la valoarea investițiilor din anii 2019-2020. Republica Moldova a fost racordată la sistemul național și, prin sistemul național din România, la sistemul european de transport. Astăzi are această independență de a aduce gaze din orice surse pe care și le dorește”, a declarat Ion Sterian.

„Conducta de la Marea Neagră la Podișor și coridorul BRUA reprezintă investiții de aproape un miliard de euro. Suntem pregătiți să preluăm gazele din Marea Neagră încă de anul trecut, de la începutul lunii octombrie. Gazoductul funcționează, preia gaze și asigură tranzitul către Ungaria și către localitățile racordate. Când se construia BRUA se spunea că va fi o autostradă care va duce gazele direct mai departe. BRUA nu este și nu va fi o autostradă fără descărcări. Am racordat toate unitățile administrativ-teritoriale, toate localitățile și toate investițiile majore care au venit cu cereri către Transgaz pentru încheierea contractelor de racordare”. Ion Sterian, directorul general Transgaz

Conducta pentru centrala Mintia este finalizată

Șeful Transgaz a anunțat că operatorul a finalizat și conducta dedicată alimentării cu gaze a centralei de la Mintia. „Am pregătit și am construit inclusiv conducta în lungime de 56 de kilometri care va alimenta cu gaze, la capacitatea maximă de 2,5 miliarde de metri cubi, centrala electrică de la Mintia. Suntem pregătiți pentru punerea în funcțiune începând cu 20 octombrie 2025. Mâine încep probele pe partea de curent electric. Așteptăm ca și cei de la Mintia să finalizeze partea de măsurare și reglare gaze și sperăm ca până la sfârșitul anului cel puțin o turbină de 576 MW să fie pusă în funcțiune”, a declarat Ion Sterian.

Cea mai mare investiție în producția de energie electrică de după 1990, noua centrală pe gaze de la Mintia, ”se leagă”, astăzi la rețeaua națională, urmând ca, în 2-3 zile să livreze și primele cantități de energie. Este vorba de primul grup energetic, urmând ca, până la finele anului 2027, centrala să fie funcțională la capacitatea maximă, de 1.700 MW.

Consumul de gaze va crește în iarna următoare

Potrivit estimărilor Transgaz, consumul de gaze naturale din România va crește semnificativ în sezonul rece, pe fondul intrării în exploatare a unor noi capacități de producție de energie electrică pe gaze și al extinderii rețelelor de distribuție.

„Din analizele noastre, consumul de gaze în România în perioada 1 noiembrie – 31 martie va crește cu 800 de milioane până la 1 miliard de metri cubi. De ce? Pentru că se pun în funcțiune foarte multe capacități de producție de energie electrică pe gaze și, prin programul Anghel Saligny, foarte multe localități au fost racordate la gaze, concomitent cu investițiile realizate de Transgaz pentru dezvoltarea sistemului național”, a explicat directorul general al companiei. El a dat asigurări că operatorul este pregătit pentru sezonul rece. „Noi suntem pregătiți să trecem iarna. Suntem în plină campanie de pregătire a Sistemului Național de Transport pentru iarna care vine”, a spus Sterian.

Coridorul Vertical ar putea aproape dubla capacitatea de transport

Directorul Transgaz a amintit și despre dezvoltarea Coridorului Vertical de gaze, proiect considerat strategic pentru securitatea energetică a regiunii.

„Dacă partea bulgară își va respecta angajamentele și va implementa investițiile asumate, capacitatea Coridorului Vertical se va dubla, de la 5 miliarde de metri cubi la aproximativ 9,4 miliarde de metri cubi anual, echivalentul a circa 27 de milioane de metri cubi pe zi”, a declarat acesta. Potrivit lui Sterian, dezvoltarea acestui coridor va genera atât venituri suplimentare pentru Transgaz, cât și o creștere a importanței strategice a României în regiune. „Toate aceste investiții vor însemna mai mult tranzit pe teritoriul României pentru Republica Moldova și, în special, pentru Ucraina. Pe de altă parte, Ungaria și-a contractat gaze din Azerbaidjan și Turcia. Toate acestea înseamnă venituri pentru Transgaz, care se duc în investiții, în taxe și impozite la bugetul statului. De asemenea, cresc rolul României în această parte a Europei – în Centrul și Estul Europei și în Balcani – ca hub de gaze, atât fizic, cât și comercial”, a mai declarat directorul general al companiei Transgaz.

Deputatul UDMR, Bene Sándor: Dezvoltarea economiei românești și coridorul Vertical

Dezvoltarea economiei românești, securitatea energetică și creșterea consumului de electricitate impun investiții masive în rețelele de transport și distribuție, iar România are nevoie de 30-40 de miliarde de euro în următorii ani pentru modernizarea sistemului energetic, a declarat la rândul său Bende Sándor, deputat UDMR și președinte al Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților. Potrivit lui Bende Sándor, dezvoltarea economică și industrială a României depinde direct de modernizarea infrastructurii energetice. „Dacă dorim să dezvoltăm această țară și să avem o industrie competitivă, avem nevoie de rețele de distribuție și transport atât pentru gazele naturale, cât și pentru energia electrică”, a afirmat parlamentarul. În acest context, Bende Sándor a lăudat proiectul Coridorului Vertical de gaze și rolul jucat de directorul general al Transgaz, Ion Sterian, în promovarea acestuia.

“Foarte multă lume și în special sunt state - nu le nominalizez - în Europa, care sunt împotriva acestui proiect, pentru că este interesul lor să vină din nord înspre sud cu gazele pe care ei le cumpără și le distribuie la noi, aici, în România. Trebuie să avem siguranță energetică, iar prin ideea domnului Ion Sterian privind Coridorul Vertical, pe care îl felicit și pe această cale pentru acest proiect îndrăzneț, România și-a consolidat poziția în regiune și și-a întărit securitatea energetică”, a spus președintele Comisiei pentru industrii și servicii.