România, prezentă la principalul târg internațional dedicat tehnologiilor de mediu, IFAT Münich 2026

Evenimentul a reunit specialiști, operatori de utilități, autorități publice și companii din întreaga lume, oferind un cadru de dialog și schimb de experiență privind cele mai noi soluții din domeniul gestionării resurselor de apă, epurării apelor uzate, economiei circulare și sustenabilității. Din partea României au participat reprezentanți ai Apă Ilfov.

Ediția din acest an a adus în prim-plan teme esențiale pentru viitorul infrastructurilor publice: digitalizarea serviciilor de utilități, utilizarea inteligenței artificiale în gestionarea sistemelor de apă și canalizare, adaptarea la schimbările climatice, reziliența infrastructurilor critice și eficientizarea consumului de resurse. În cadrul conferințelor și workshopurilor organizate pe parcursul evenimentului au fost prezentate exemple de bune practici, soluții tehnologice inovatoare și modele de dezvoltare sustenabilă implementate la nivel internațional.

Participarea Apă Ilfov la IFAT Munich 2026 reflectă preocuparea constantă pentru modernizarea serviciilor publice și identificarea celor mai eficiente soluții pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare. Totodată, evenimentul a oferit oportunitatea consolidării dialogului cu specialiști și organizații internaționale, precum și acces la informații actualizate privind direcțiile de dezvoltare din domeniul tehnologiilor de mediu.

În contextul provocărilor actuale generate de schimbările climatice și necesitatea digitalizării serviciilor publice, experiența acumulată în cadrul IFAT Munich 2026 contribuie la susținerea obiectivelor Apă Ilfov privind creșterea eficienței operaționale, dezvoltarea infrastructurii și implementarea unor soluții moderne orientate către nevoile comunității.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹