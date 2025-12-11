România, raiul marilor corporații. Noi taxe și impozite din 2026 doar pentru populație

Actul normativ va fi trimis spre promulgare președintelui Nicușor Dan iar românii trebuie să se pregătească pentru alte scumpiri și obligații fiscale.

Impozite și taxe mari pentru persoanele fizice

Începând cu anul viitor, impozitele pe proprietăți, respectiv apartamente, case, terenuri - se vor majora cu peste 70%.

Va crește și impozitul pe autovehicule, pe baza principiului „poluatorul plătește”, care vizează taxe mai mari pentru mașinile cu emisii ridicate.

O altă noutate o reprezintă taxa de 25 de lei la toate coletele comandate de pe platformele online din afara Uniunii Europene pentru comenzile sub 150 de euro. Este vorba despre site-uri precum Shein, Temu sau Trendyol.

Impozitul pe dividente va fi de 16%, de la 10%, în prezent iar câștigurile din tranzacțiile cu criptomonede vor fi taxate tot cu 16%.

Reguli noi pentru firme

Vor fi introduse noi reguli pentru firme. Societățile care nu au cont bancar și nu transmit situațiile financiare în termen de 5 luni după data limită vor fi considerate inactive. Societățile nou înființate vor avea obligația să deschidă un cont de plăți în maximum 60 de zile de la înregistrare.

Impozit minim pentru marile companii

Însă companiile mari sunt în continuare favorizate. Impozitul rămâne la 1% pentru societățile care depășesc 50 de milioane de euro pe cifra de afaceri, potrivit observatornews.ro.