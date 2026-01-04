Concurență mare din România, Ungaria și Slovacia pentru a vinde energie electrică Ucrainei

x close
de Adrian Stoica    |    04 Ian 2026   •   17:40
Sursa foto: Hepta/Licitațiile lunare pentru alocarea transfrontalieră a capacității sporesc stabilitatea rețelei electrice ucrainene

Ucraina a organizat, pentru prima dată, licitații lunare comune de rezervare de capacitate de energie electrică pe liniile de interconexiune la frontiera cu UE, împreună cu Slovacia, Ungaria și România, pe platforma Joint Allocation Office (JAO). Licitațiile au început pe 15 decembrie 2025, iar livrările directe de electricitate vor demara în ianuarie 2026, arată CEE Energy News.

Cererile din partea potențialilor furnizori au depășit de zece ori cantitatea oferită spre alocare. La frontiera cu Ungaria, au fost alocați 460 de megawați (MW) de capacitate disponibilă la un preț maxim de 13,4 euro/MW. În același timp, volumul total solicitat de comercianți pe această rută a fost cel mai mare, ajungând la 4625 MW. Au participat treizeci și șapte de companii, dintre care 20 au avut succes.

În cazul Slovaciei, s-au alocat 172 MW de capacitate la un preț maxim de 16 euro/MW. Volumul total solicitat pe această rută a fost de 1826 MW. Dintre cei treizeci și opt de participanți, 20 au câștigat.

În cazul României, s-au alocat și 172 MW la un preț maxim de 10,82 euro/MW, în timp ce volumul total solicitat a ajuns la 1815 MW. Dintre cei douăzeci și trei de participanți, 10 au câștigat.

Licitațiile lunare pentru alocarea transfrontalieră a capacității sporesc stabilitatea rețelei electrice ucrainene, în timp ce, pe termen lung, vor reduce costul energiei electrice importate din țările vecine.

