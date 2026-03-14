Rețete tradiționale de primăvară. Cum să prepari leurdă cu spanac

de Redacția Jurnalul    |    14 Mar 2026   •   21:00
Sursa foto: Rețeta de leurdă cu spanac se prepară smplu și rapid.

Primăvara aduce verdețuri proaspete, iar spanacul și leurda sunt printre cele mai apreciate ingrediente ale sezonului.

O rețetă simplă de leurdă cu spanac transformă aceste frunze fragede într-un preparat de post, plin de culoare, savoare și nutrienți esențiali.

Rețetă de leurdă cu spanac

Ingrediente 

  • 600 g spanac proaspăt

  • 1 legătură leurdă

  • 1 ceapă mică

  • 2 linguri ulei

  • 1 lingură făină

  • 250 ml lapte vegetal (de ovăz sau de soia)

  • Sare, piper și nucșoară, după gust

Preparatul se obține fără ingrediente de origine animală, folosind ulei, făină și lapte vegetal pentru o textură catifelată și  gust bogat. Aroma dulce-acrișoară a spanacului se combină armonios cu nota ușor picantă a leurdei, oferind preparatului un parfum proaspăt.

Cum se prepară

Spanacul se spală bine și se opărește 1–2 minute, apoi se toacă. Leurda se taie în fâșii subțiri, iar ceapa se călește ușor în ulei. Se adaugă făina, apoi laptele vegetal, pentru a crea un sos neted. Spanacul și leurda se încorporează, iar preparatul se condimentează cu sare, piper și nucșoară.

Rezultatul este un fel de mâncare cald, hrănitor și gustos, potrivit pentru prânz sau cină, care poate fi servit cu mămăligă sau pâine proaspătă, potrivit hellotaste.ro.

