România vrea sediul noii Autorități Vamale a UE. Miză strategică pentru București

Prin această inițiativă, Bucureștiul își asumă rolul de potențial centru strategic pentru gestionarea comerțului, a riscurilor și a datelor vamale, valorificând poziția geografică favorabilă și expertiza acumulată.

România dispune de una dintre cele mai lungi frontiere externe ale UE și procesează anual volume importante de mărfuri pe cale rutieră, feroviară, maritimă și aeriană, anunță Agerpres. Acest lucru o plasează într-o poziție cheie din punct de vedere operațional. Potrivit AVR, locul ideal pentru sediul noii autoritați ar trebui să fie „acolo unde nevoile operaționale se intersectează cu procesele accelerate de digitalizare și cu particularitățile frontierelor europene” – criterii în care România se înscrie pe deplin.

Viitoarea instituție va avea funcția unui „centru de comandă” al activităților vamale la nivel comunitar. Aceasta va superviza analiza de risc, va administra guvernanța datelor vamale, va stimula colaborarea între autoritățile naționale și va simplifica procedurile pentru mediul de afaceri. Obiectivele principale includ protejarea pieței interne, combaterea fraudei și a comerțului ilegal, precum și optimizarea proceselor vamale pentru a răspunde cerințelor comerțului global.

Pe lângă România, alte opt țări au intrat în cursa pentru sediul EUCA: Belgia, Spania, Franța, Croația, Italia, Țările de Jos, Polonia și Portugalia. Comisia Europeană va analiza toate propunerile, iar rezultatul va stabili locația finală a instituției.

Ce ar însemna pentru România o decizie favorabilă

-Confirmarea la nivel european a rolului strategic al României în rețeaua vamală a UE;

-O influență sporită în elaborarea politicilor vamale comunitare;

-Posibilitatea atragerii de investiții și personal specializat în domenii precum logistică internațională, analiză de risc și digitalizare;

-Accelerarea modernizării și digitalizării administrației vamale naționale și regionale.

Candidatura României nu reprezintă doar un demers simbolic, ci unul puternic fundamentat pe argumente geografice, comerciale și administrative. Decizia finală a Comisiei Europene va influența atât direcția viitoare a politicii vamale a Uniunii, cât și poziția României în cadrul acesteia.