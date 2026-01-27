Românii au contractat credite ipotecare de 10 miliarde de euro în 2025

Astfel, peste 27.000 de credite cu ipotecă au fost acordate în București în 2025, cu aproape 2% mai puține comparativ cu rezultatul înregistrat în anul anterior, în timp ce în Ilfov au fost acordate 7.570 de credite cu ipotecă în 2025, județul înregistrând cea mai mare creștere anuală la nivel național, de 27,6%, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Cumulat, București și Ilfov deține o pondere de aproape 38% din totalul ipotecilor intabulate în 2025 în România.

Pe următoarele poziții în clasamentul celor mai mari piețe ipotecare regionale din țară se clasează Timiș, unde au fost intabulate aproape 7.300 de ipoteci, în creștere cu 7,4% comparativ cu rezultatul din 2024, Cluj, unde au fost intabulate puțin peste 6.000 de ipoteci, în creștere anuală de 15%, și Constanța, cu puțin peste 5.000 de ipoteci intabulate, un rezultat cu 5,20% mai slab comparativ cu cel din 2024.

Constanța a fost de altfel una dintre cele trei piețe regionale în care s-au înregistrat scăderi anuale ale numărului de ipoteci intabulate, alături de București și de Iași, unde s-au intabulat 4.122 de ipoteci, în scădere cu 26,4% comparativ cu volumul înregistrat în 2024. Clasamentul celor mai mari piețe ipotecare regionale din țară este completat de Brașov, Iași, Sibiu, Bihor și Prahova, care a urcat pe treapta a zece, înlocuind județul Argeș. Cumulat, primele 10 piețe ipotecare din România însumează peste 74% din numărul ipotecilor intabulate anul trecut la nivel național.

„Piața ipotecară a înregistrat rezultate foarte bune în 2025: a crescut ponderea tranzacțiilor rezidențiale realizate prin credit, piața de refinanțări a înregistrat de asemenea un volum superior celui din 2024 iar cumulat ne îndreptăm spre un nou record de finanțări ipotecare. Creșterea este susținută în special de către cumpărători aflați la prima achiziție, dar și de clienți care au optat pentru refinanțări în condiții mai avantajoase. 2026 a debutat cu dobânzi în scădere, atât IRCC cât și cele fixe fiind mai reduse, iar cererea pentru spații locative cu un nivel de confort ridicat este la fel de mare. Estimăm că 2026 ar putea aduce rezultate similare ținând cont de condițiile actuale din piață și de tendința de scădere a deficitului bugetar și a ratei inflației, care ar putea genera și o reducere a dobânzii de politică monetară de către Banca Națională”, a comentat Cătălin Marin, managing partner SVN Romania | Credit & Financial Solutions, partenerul exclusiv al Ipotecare.ro.

Raportat la numărul total de tranzacții cu unități rezidențiale încheiate în 2025 în România, ipotecile intabulate anul trecut dețin o pondere de 57%, potrivit calculelor SVN realizate pe baza statisticilor oficiale, în creștere de la 51% în 2024. Trebuie avut însă în vedere că totalul ipotecilor intabulate include și refinanțările, reconversiile și restructurările, precum și creditele de nevoi personale cu ipotecă.

2025 se va încheia, cel mai probabil, cu un nou record de credite ipotecare acordate în România. Cele mai recente statistici publicate de către Banca Naționala a României arată ca în primele 11 luni din acest an au fost acordate la nivel național credite ipotecare în valoare de 9,96 miliarde de euro, în creștere cu 22% comparativ cu primele 11 luni din 2024, acest volum incluzând toate tipurile de credite ipotecare acordate.