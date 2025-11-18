Salariile angajaților din UE sunt depășite de creșterea productivității

Acestea sunt doar câteva dintre concluziile raportului „Perspectivele Macroeconomice”, realizat de Confederația Europeană a Sindicatelor (CES).

Raportul evidențiază o serie de dezechilibre structurale care au definit economia europeană post-criză și oferă o corecție necesară narațiunilor economice dominante care modelează actuala politica UE, spun realizatorii lui. „Într-un moment în care ortodoxia fiscală revine pe agenda politică și inegalitatea continuă să se adâncească, acest raport prezintă o analiză macroeconomică înrădăcinată în realitățile trăite de lucrătorii europeni, mai degrabă decât în abstracțiunile eficienței pieței sau ale indicatorilor de competitivitate”, se mai precizează în document.

În timp, ponderea muncii în PIB a scăzut constant, nu din cauza necesităților economice, ci ca rezultat al slăbirii instituționale a negocierilor colective, al politicilor de suprimare a salariilor și al financiarizării sectorului corporativ. Raportul arată că stagnarea investițiilor private, inflația determinată de profit și declinul coeziunii sociale nu sunt probleme izolate, ci simptome ale unui eșec sistemic mai amplu. Investițiile publice, instituțiile muncii puternice și distribuția echitabilă a veniturilor apar nu doar ca priorități sociale, ci și ca imperative macroeconomice, potrivit perspectivei CES asupra societății.

Locuințele au devenit prea scumpe

Gospodăriile se confruntă cu creșterea costurilor locuințelor, aceasta fiind o sărăcie ascunsă. De la sfârșitul anilor 1990, raportul locuințe/venituri a crescut în majoritatea țărilor UE, deoarece prețurile locuințelor au depășit veniturile. Între 2015 și 2021, prețurile locuințelor au crescut cu 16,7%, ceea ce arată că problema este cu mult anterioară crizei energetice din 2022 și reflectă dezechilibre structurale mai profunde. În consecință, proprietatea asupra unei locuințe este inaccesibilă, în special pentru familiile tinere și pentru cei care cumpără pentru prima dată o locuință, chiriașii cheltuiesc sume din ce în ce mai mari pentru locuințe, iar grupurile cu venituri mici și medii sunt mai frecvent împinse spre „suprapovara costurilor locuințelor”, cheltuind peste 40% din venitul lor pentru locuințe.

Șocurile petroliere de la sfârșitul anilor 1970 și începutul anilor 1980 au produs o creștere bruscă, dar temporară, a raporturilor locuințe-venit, determinată de inflație, ratele ridicate ale dobânzilor, stagnarea salariilor reale și presiunea demografică. Cu toate acestea, raporturile au fost din nou apropiate de nivelurile anterioare șocurilor până la mijlocul anilor 1980. În contextul actual, factorii determinanți ai creșterii sunt structurali: creditul ieftin care a extins cererea de locuințe și a împins în sus prețurile, deficitul de terenuri urbane, speculația cu active și ratele dobânzilor extrem de scăzute. O astfel de creștere reduce venitul disponibil al gospodăriilor pentru alte tipuri de consum. Această dinamică arată că ponderea lucrătorilor în prosperitate se micșorează din anii 1990.

Reabilitarea termică a caselor, mult prea scumpă

Conform noilor estimări ale CES, în actualul cadru de guvernanță economică al UE, renovarea termică rămâne inaccesibilă din punct de vedere financiar pentru majoritatea gospodăriilor fără subvenții publice, ceea ce înseamnă că decarbonizarea locuințelor nu se va întâmpla prin magie. UE nu se poate aștepta ca oamenii să finanțeze singuri tranziția verde prin salarii mici. Costul modernizărilor energetice profunde pentru o locuință medie în Europa variază între 20.000 și 40.000 de euro, sau între 200 și 500 de euro pe m². Pentru aproximativ 90% dintre gospodării, în special cele care se bazează pe salarii, mai degrabă decât pe averea acumulată sau economii, astfel de costuri rămân inaccesibile. Aceste estimări iau în considerare faptul că gospodăriile diferă în ceea ce privește dimensiunea medie a locuințelor în funcție de grupele de venit, ceea ce înseamnă că familiile cu venituri mici se confruntă de obicei cu costuri de renovare mai mici, dar totuși disproporționate, în raport cu venitul lor. Totuși, un an de venit nu cântărește la fel: familiile cu venituri mici nu pot economisi sau dedica o parte echivalentă din câștigurile lor investițiilor. Aceste cifre evidențiază inegalitatea structurală încorporată în alegerile politice actuale.

Ponderea muncii scade în PIB

Ponderea muncii în PIB a înregistrat un declin pe termen lung în UE de la începutul anilor 1990. În urma unei scăderi accentuate în timpul crizei din 2008, ponderea muncii în UE-27 s-a stabilizat în jurul valorii de 63%, cu aproximativ 1,5 puncte procentuale sub media sa din anii 1990. Aceasta indică faptul că o parte tot mai mare a valorii adăugate este captată de capital, mai degrabă decât de muncă.

Conform estimărilor CES, trecerea de la muncă la capital reprezintă o redistribuire masivă a veniturilor în cadrul economiei europene. Folosind datele DG ECOFIN, deficitul mediu anual al veniturilor salariale din 2015 s-ar ridica la aproximativ 298 de miliarde de euro, cumulând aproape 3 trilioane de euro - aproximativ dimensiunea PIB-ului Germaniei. Folosind datele Eurostat, care exclud lucrătorii independenți și includ impozitele pe produse în PIB, estimarea este mai conservatoare, la 1,8 trilioane de euro. În ciuda acestor diferențe metodologice, ambele surse indică aceeași realitate: o eroziune persistentă a ponderii muncii în valoarea adăugată și un transfer structural al veniturilor de la lucrători la capital, fără a declanșa nicio creștere semnificativă a investițiilor private.

Această scădere nu este nici o fluctuație temporară, nici rezultatul scăderii productivității muncii. Ea reflectând o transformare structurală și politică în distribuția veniturilor. Factori principali care au cauzat un astfel de fenomen sunt, în opinia CES:

- Financiarizarea a mutat prioritățile firmelor către dividende și răscumpărări, slăbind legătura dintre salarii și profit;

- Densitatea sindicală subminată și locurile de muncă precare au erodat puterea de negociere a forței de muncă și ponderea salariilor;

- Automatizarea și digitalizarea au înlocuit locurile de muncă cu calificare medie, concentrând veniturile între capital și forța de muncă înalt calificată.

Se muncește mai bine, dar degeaba

Datele arată că niciodată din anii 1990 salariile nu au depășit productivitatea. Diferența reală nu este inflaționistă - este instituțională. Din 1995, productivitatea muncii pe oră a crescut cu aproximativ 34%, în timp ce remunerația reală pe oră a crescut doar cu 25%. Drept urmare, puterea de cumpărare a lucrătorilor și nivelul de trai nu s-au îmbunătățit atât de mult pe cât ar permite creșterea productivității. Acest lucru relevă un model izbitor: s-a deschis o nouă discrepanță între productivitate și salarii, care nu poate fi atribuită exclusiv tehnologiei. Astăzi, salariile reale sunt în urma valorii economice reale pe care o creează lucrătorii. Acest lucru se datorează eșecurilor instituționale și politice - cum ar fi slăbirea negocierilor colective, sisteme inegale de stabilire a salariilor sau alegeri politice care au redus puterea de negociere a lucrătorilor. Datele arată că lucrătorii din UE au fost constant subplătiți în raport cu productivitatea lor timp de decenii.

Stagnarea investițiilor private

În ultimii 25 de ani, Uniunea Europeană s-a confruntat cu o stagnare cronică a investițiilor private. Pentru gospodării, raportul investiții/PIB a oscilat între 17% și 20%, în timp ce pentru societățile nefinanciare a rămas aproape de 12-13%, ambele mult sub nivelurile istorice. Printre cauzele-cheie se numără financiarizarea corporativă, regulile fiscale rigide, cererea slabă din partea gospodăriilor. În ceea ce privește gospodăriile, stagnarea salariilor, a costurilor locuințelor și înăsprirea creditării după 2008 au limitat investițiile în locuințe și bunuri durabile. Deși ratele dobânzilor extrem de scăzute au declanșat o redresare parțială în anii 2010, acestea au alimentat în principal speculațiile imobiliare, nu investițiile productive în locuințe sau bunuri durabile. Un aspect crucial este scăderea ponderii veniturilor muncii - acum în jur de 63% din PIB, comparativ cu aproape 66% în anii 1990 - înseamnă că aproximativ 37% din valoarea adăugată este captată de capital.

Totuși, doar aproximativ o treime din acest venit este reinvestit în economia reală, deoarece investițiile private ale firmelor reprezintă abia 12-13% din PIB. Cu alte cuvinte, două treimi din veniturile din capital sunt distribuite, nu reinvestite, alimentând piețele financiare în loc de capacitatea productivă. În ciuda profiturilor-record, acest dezechilibru dintre acumulare și investiții a devenit structural, subminând inovația, decarbonizarea și crearea de locuri de muncă. Din cauza acestei inerții structurale, UE suferă acum de un deficit persistent de investiții private care subminează inovația, decarbonizarea și creșterea locurilor de muncă.

Banca Centrală Europeană și FMI au recunoscut că inflația a fost determinată de o creștere a marjelor de profit ale companiilor nejustificată de costuri de producție mai mari, contrastând cu teama unei spirale salarii-prețuri. Inflația de astăzi reflectă un conflict distributiv între profituri și salarii. Accentul pus pe spiralele salarii-prețuri ascunde un fenomen mai profund: realocarea valorii adăugate de la salarii la profituri, arată raportul sindicatelor europene.

Prețul alimentelor a crescut de 5 ori mai mult decât salariile în industria alimentară

Între 2022 și 2024, creșterea salariilor nominale în sectorul alimentar a fost în medie de 4-5% anual, în timp ce prețurile alimentelor au crescut cu 20-25%. Datele arată că toate costurile cu forța de muncă, reprezentând mai puțin de 20% din valoarea adăugată, nu pot explica creșterea prețurilor, dar în schimb profiturile companiilor au crescut brusc. Acest model este în concordanță cu un mecanism de transmitere a profitului: firmele nu numai că au transferat costurile mai mari de producție către consumatori, dar au crescut și adaosurile comerciale pentru a reconstrui marjele: prețurile la energie au declanșat inflația inițială în 2021-2022, dar prețurile alimentelor au rămas ridicate chiar și după scăderea costurilor energiei. Creșterile salariale au venit mai târziu (2023-2024), indicând faptul că au urmat, nu au cauzat, creșterea prețurilor. Dovezile microeconomice indică o spirală profit-preț, nu o spirală salarii-preț, ca fiind principalul motor al inflației persistente a alimentelor.

Se cere înlocuirea raportării la indicatorul datorie-PIB

Produsul Intern Brut (PIB) măsoară valoarea totală creată în economie în fiecare an - suma valorii adăugate în toate sectoarele. Cu toate acestea, dezbaterea publică se concentrează aproape exclusiv pe raportul datorie-PIB, ceea ce poate ascunde întrebări semnificative.

Problema reală nu este cât cheltuiesc guvernele, ci ce realizează aceste cheltuieli: întăresc reziliența socială, sprijină tranziția ecologică sau pur și simplu servesc la restabilirea piețelor financiare? Pentru a reformula dezbaterea, CES propune utilizarea unui indicator mai elocvent: raportul dintre Valoarea Publică Adăugată și Valoarea Adăugată Totală (PIB). Atunci când politica fiscală este evaluată prin această lentilă, narațiunea din jurul cheltuielilor publice se schimbă dramatic. Aceasta dezvăluie rolul central al sectorului public ca motor al bunăstării colective, rezilienței economice și sustenabilității pe termen lung.

Atunci când se evaluează sustenabilitatea datoriei, ceea ce contează nu este raportul datorie-PIB, un indicator stoc-flux cu relevanță limitată pe termen scurt, ci sarcina anuală a dobânzii relativ la veniturile guvernamentale. Piețele financiare consideră, de obicei, datoria suverană riscantă doar atunci când plățile de dobânzi depășesc 15% din venituri, un prag pe care nicio țară majoră a UE nu îl apropie în prezent. Această opinie este susținută de raportul Finance Watchs „Datoriile de care avem nevoie”, care arată că piețele se concentrează pe sarcinile legate de dobânzi, nu pe raporturile datoriei brute. Instituții precum FMI, OCDE și Comisia Europeană utilizează, de asemenea, raportul dobânzi/venituri în analizele lor de sustenabilitate, mai degrabă decât doar raportul datorie/PIB. După cum se arată în Graficul 13, raportul serviciului datoriei publice în UE rămâne scăzut, confirmând că nivelurile datoriei publice sunt sustenabile și că nu a existat o criză a datoriei suverane. Deși CES nu pledează evident pentru un serviciu mai mare al datoriei, datele arată clar că datoria este instrumentalizată ca o constrângere politică, mai degrabă decât ca o necesitate economică.

Necesarul de investiții pentru zero emisii nete poate fi atins abia în 2133

Pentru lucrătorii din întreaga UE, presupusul compromis între justiția socială, ambiția climatică și responsabilitatea fiscală este o narațiune falsă. În realitate, austeritatea subminează atât tranziția verde, serviciile publice și protecția socială. Obiectivul UE de zero emisii net până în 2050 necesită investiții cumulative estimate la 40 de trilioane de euro, echivalentul a aproximativ 2% din PIB-ul UE anual. Dacă PIB-ul UE continuă să crească cu în jur de 1,5% pe an în termeni reali, costul suplimentar al decarbonizării rămâne la îndemână. Ceea ce lipsește nu este spațiul fiscal, ci voința politică, finanțarea coordonată și capacitatea instituțională. La nivelul actual al investițiilor (370 de miliarde de euro pe an), UE ar atinge nivelul cumulativ necesar de investiții doar până în 2133, cu aproape un secol prea târziu. Chiar dacă cheltuielile anuale țin pasul cu inflația (în jur de 2%) sau cresc modest în termeni reali (3-4%), totalul este mult prea mic. Pentru a îndeplini obiectivul pentru 2050, investițiile trebuie să crească în termeni reali cu 9-10% pe an. Astfel de niveluri de investiții nu pot fi atinse prin bugete naționale fragmentate sau reguli fiscale axate pe consolidare. Nici UE nu își poate permite să amâne: costul inacțiunii se ridică deja la zeci de miliarde de euro anual din cauza fenomenelor meteorologice extreme. Adevărata alegere nu este între cheltuieli și economii, ci între investițiile în reziliență astăzi sau plata unui preț mult mai mare mâine.