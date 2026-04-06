Criză majoră în Mangalia: șantierul naval intră în colaps, salarii neplătite și concedieri masive

Șantierul Naval Mangalia, în pragul falimentului: mii de angajați riscă să rămână fără locuri de muncă

Criză majoră la Șantierul Naval Mangalia, după ce creditorii au respins planul de reorganizare. Decizia deschide oficial drumul către faliment și amplifică temerile privind un impact social sever în întreaga zonă.

Planul de salvare a eșuat. Compania se îndreaptă spre lichidare

Situație critică la Șantierul Naval Mangalia, unde Adunarea Generală a Creditorilor a respins planul de reorganizare, blocând ultima șansă de redresare a companiei.

Planul prevedea atragerea unui investitor strategic care să preia activitatea șantierului și să asigure finanțarea necesară relansării. Odată respins, scenariul se schimbă radical, iar compania intră pe traseul falimentului.

„Respingerea planului de reorganizare înseamnă că societatea va intra într-un proces de faliment și lichidare”, a transmis administratorul judiciar.

În perioada următoare, activitatea va fi oprită treptat, iar activele vor fi inventariate și valorificate pentru acoperirea datoriilor.

Angajații, în fața unui șoc social major

Efectele cele mai dure sunt resimțite de angajați. Oamenii nu și-au primit salariile de peste trei luni, iar acum se confruntă cu riscul pierderii definitive a locurilor de muncă.

Intrarea în faliment presupune, în final, radierea companiei, ceea ce duce automat la încetarea contractelor individuale de muncă.

Sindicatele avertizează că situația poate declanșa o criză socială majoră în Mangalia, un oraș puternic dependent economic de activitatea șantierului naval.

Ce se întâmplă cu salariile restante

Administratorul judiciar susține că drepturile salariale vor fi respectate conform legislației în vigoare, însă plata efectivă depinde de rezultatul procesului de lichidare.

„Toate drepturile salariale vor fi respectate și plătite potrivit prevederilor legale în vigoare”, se arată în comunicatul oficial.

În realitate, astfel de proceduri pot dura luni sau chiar ani, iar incertitudinea rămâne ridicată pentru angajați.

Efecte în lanț pentru economia locală

Falimentul Șantierul Naval Mangalia nu afectează doar salariații direcți, ci și furnizorii, subcontractorii și numeroase afaceri locale dependente de activitatea industrială.

Decizia creditorilor marchează, practic, sfârșitul unei tentative de salvare pentru unul dintre cele mai importante obiective economice din sud-estul României.

Presiune pe autorități pentru intervenție urgentă

Reprezentanții sindicali cer intervenția rapidă a statului pentru limitarea impactului social și identificarea unor soluții alternative pentru angajați, potrivit stiripesurse.

Fără măsuri urgente, efectele falimentului riscă să se extindă dincolo de platforma industrială și să afecteze întreaga economie locală.

Urmează decizia instanței

După votul creditorilor, administratorul judiciar va sesiza instanța, care urmează să decidă oficial deschiderea procedurii de faliment.