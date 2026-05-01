Elon Musk face apel după ce pierde procesul de 150 de miliarde de dolari cu OpenAI

„În ceea ce privește cazul OpenAI, judecătorul și juriul nu au decis niciodată pe fondul cazului, ci doar pe baza unor chestiuni procedurale”, a scris Elon Musk marți pe platforma X.

Miliardarul a reluat acuzațiile la adresa CEO-ului OpenAI, Sam Altman, și a lui Greg Brockman, susținând că aceștia s-ar fi îmbogățit în mod nejustificat prin modul în care a fost restructurată compania.

„Nu există nicio îndoială pentru oricine a urmărit cazul în detaliu că Altman și Brockman s-au îmbogățit furând o organizație caritabilă. Singura întrebare este CÂND s-a întâmplat acest lucru!”, a adăugat Musk.

Fondatorul Tesla și SpaceX a declarat că va contesta verdictul la Curtea de Apel, susținând că hotărârea instanței creează un precedent periculos pentru sectorul filantropic din Statele Unite ale Americii.

„Voi depune apel la Curtea de Apel, pentru că stabilirea unui precedent care permite jefuirea organizațiilor caritabile este extrem de dăunătoare pentru donațiile caritabile din America”, a afirmat el.

Musk a subliniat și că, în opinia sa, OpenAI a fost creată inițial pentru binele întregii umanități.

„OpenAI a fost fondată pentru a aduce beneficii întregii omeniri”, a spus acesta.

Procesul a pornit de la acuzațiile lui Musk privind modul în care OpenAI a fost transformată dintr-o organizație non-profit într-o structură cu componentă comercială, ceea ce, în opinia sa, ar fi încălcat principiile fondatoare.

OpenAI, fondată în 2015 de Musk, Altman și Greg Brockman, a devenit între timp una dintre cele mai influente companii din domeniul inteligenței artificiale. Compania se pregătește pentru o posibilă ofertă publică inițială evaluată la aproximativ 1 trilion de dolari.

