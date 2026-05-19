Avertizare meteo imediată de vreme severă! Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN



Valabil de la : 19-05-2026 ora 18:50 până la : 19-05-2026 ora 20:00

In zona : Județul Ialomiţa: Coșereni, Bărcănești, Dridu, Axintele, Sălcioara, Movilița, Balaciu, Roșiori, Moldoveni, Drăgoești, Borănești;

Județul Călăraşi: Dor Mărunt, Ileana, Lehliu;

Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 10...20 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1 cm)



COD : GALBEN

Valabil de la : 19-05-2026 ora 18:25 până la : 19-05-2026 ora 19:30

In zona : Județul Ialomiţa: Fierbinți-Târg, Maia, Rădulești;

Județul Prahova: Ploiesti, Băicoi, Brazi, Boldești-Scăeni, Valea Călugărească, Bucov, Plopeni, Bărcănești, Puchenii Mari, Ariceștii Rahtivani, Târgșoru Vechi, Blejoi, Ciorani, Albești-Paleologu, Berceni, Gorgota, Râfov, Drăgănești, Păulești, Dumbrava, Balta Doamnei, Gherghița, Olari;

Județul Călăraşi: Modelu, Borcea, Roseți, Jegălia, Unirea, Dichiseni;

Județul Ilfov: Gruiu, Moara Vlăsiei, Snagov, Ciolpani, Nuci, Grădiștea;

Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 15...20 l/mp, descărcări electrice