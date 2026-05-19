Maia Sandu, reacție fermă după scandalul Eurovision 2026: „Nu trebuie să permitem aşa ceva”

Eurovision 2026: Maia Sandu comentează controversa punctajului acordat României de juriul din Moldova

Maia Sandu a reacționat public după scandalul izbucnit în urma finalei Eurovision Song Contest 2026, unde punctajul oferit de juriul din Republica Moldova reprezentantei României a provocat un val uriaș de critici în mediul online. Declarațiile liderului de la Chișinău vin într-un moment tensionat, în care numeroși fani ai concursului au acuzat juriul moldovean că a nedreptățit prestația României.

Aflatǎ la Strasbourg, Maia Sandu a transmis un mesaj de reconciliere și a subliniat că relațiile dintre România și Republica Moldova nu trebuie afectate de controversa apărută după concurs.

„Eu cred că nu trebuie să permitem ca ceva sau cineva să deterioreze relațiile dintre țările noastre și cred că este important că poporul Republicii Moldova a dat cea mai mare apreciere muzicienilor din România, deci asta este cel mai important”, a declarat Maia Sandu.

Declarația sa vine după ce reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, a primit doar 3 puncte din partea juriului din Republica Moldova, în timp ce publicul moldovean a acordat maximum de 12 puncte momentului României.

Votul juriului a provocat un val de reacții în online

Finala Eurovision 2026, desfășurată pe 16 mai, a devenit rapid subiect de dispută în spațiul public din România și Republica Moldova. Diferența uriașă dintre votul juriului și cel al publicului a alimentat speculațiile și criticile la adresa televiziunii publice moldovene.

În timp ce juriul de la Chișinău a oferit punctaj maxim Poloniei, România a primit doar 3 puncte, lucru care a stârnit nemulțumirea fanilor. În paralel, telespectatorii din Republica Moldova au demonstrat exact opusul, acordând României punctajul maxim.

Unul dintre membrii juriului a reacționat ulterior pe rețelele sociale, încercând să explice votul și să răspundă valului de comentarii negative apărute online.

Scandalul a căpătat rapid amploare, iar numeroși internauți au acuzat lipsa de sensibilitate față de relația specială dintre România și Republica Moldova.

Alexandra Căpitănescu: „Nu suntem supărați pe juriul din Moldova”

În mijlocul controverselor, Alexandra Căpitănescu a ales să transmită un mesaj echilibrat și conciliant către fanii din Republica Moldova.

Artista le-a mulțumit celor care au susținut România și a subliniat că vina nu poate fi atribuită unui întreg popor pentru decizia luată de cei șapte membri ai juriului.

„Mulțumim tuturor fanilor din Republica Moldova pentru susținere și pentru că ne-ați votat. Nu suntem supărați pe juriul din Moldova, care a punctat așa cum a știut mai bine, și nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor 7 persoane”, a scris Alexandra Căpitănescu pe Instagram.

Reprezentanta României a ținut să precizeze că artiștii și prezentatorii din Republica Moldova nu au nicio responsabilitate pentru deciziile juriului.

„Nici artiștii, nici prezentatorii nu au vina, ba din contră și-au arătat susținerea față de noi, iar Moldova a votat pentru România”, a mai transmis artista.

Satoshi cere oprirea atacurilor: „Nu alimentați ura”

Și Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026, a intervenit public pentru a calma spiritele.

Artistul a făcut apel la unitate și a atras atenția că relațiile dintre cele două state nu trebuie afectate de rezultatul unui concurs muzical.

„Nu alimentați ura. Țările noastre au fost și vor fi prietene”, a transmis Satoshi.

Acesta a amintit și faptul că publicul moldovean a susținut masiv România în competiție.

„Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă”, a adăugat artistul.

Demisie la televiziunea publică din Moldova după scandal

Controversa generată de votul juriului a avut și consecințe importante la nivel instituțional. Directorul televiziunii publice din Republica Moldova, Vlad Țurcanu, și-a anunțat demisia în urma scandalului.

Acesta a declarat că își asumă responsabilitatea pentru situația creată și a recunoscut că momentul a afectat sensibilitățile existente între Republica Moldova, România și Ucraina.

„Voi transmite cererea Consiliului de Supraveghere TRM (TeleRadio Moldova). Chiar dacă ne-am disociat de notele juriului, votul exprimat este responsabilitatea noastră și a mea în calitate de conducător al instituției. Am evitat să dau indicații juriului. Ce s-a întâmplat e un lucru grav, ieșit din comun că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între noi și cei doi vecini”, a declarat Vlad Țurcanu.

Fostul director al televiziunii publice a ținut să sublinieze că relațiile dintre Republica Moldova și România rămân extrem de apropiate.