Două românce, dispărute sub dărâmături după explozia devastatoare din Germania. Primarul orașului este un român

Explozie urmată de prăbușirea unei clădiri istorice în Germania: două românce sunt căutate printre dărmături

Două tinere din România, în vârstă de 25 și 26 de ani, sunt date dispărute după explozia violentă care a dus la prăbușirea unei clădiri istorice din orașul german Görlitz, situat la granița dintre Germania și Polonia. Autoritățile germane au anunțat că tragedia s-ar fi produs în urma unei acumulări de gaze, iar operațiunile de salvare continuă contracronometru. potrivit Antena 3 CNN.

Incidentul a avut loc în timpul nopții, într-un imobil vechi din centrul orașului. Potrivit informațiilor oferite de poliția germană, explozia a fost atât de puternică încât o mare parte a clădirii s-a prăbușit complet. Echipele de intervenție au fost mobilizate imediat, însă operațiunile sunt extrem de dificile din cauza riscului unor noi scurgeri de gaze și a instabilității structurii.

Salvatorii au intervenit inițial cu câini special antrenați pentru căutarea persoanelor prinse sub dărâmături. Ulterior, molozul a început să fie îndepărtat atât manual, cât și cu ajutorul excavatoarelor, într-o cursă contra timpului pentru găsirea eventualilor supraviețuitori.

Trei persoane sunt încă dispărute după explozia din estul Germaniei

Autoritățile au confirmat că trei persoane sunt date dispărute. Este vorba despre cele două românce și un bărbat în vârstă de 47 de ani, care are cetățenie germană și bulgară.

Inițial, anchetatorii au crezut că cinci persoane ar fi fost surprinse în clădire în momentul exploziei. Ulterior, s-a stabilit că două dintre persoanele considerate dispărute nu se aflau, de fapt, în imobil la momentul tragediei.

Operațiunile de căutare se desfășoară în condiții extrem de periculoase. Conductele de gaz au fost întrerupte în mai multe puncte, însă autoritățile susțin că există în continuare probleme la racordul principal al clădirii, care nu poate fi accesat din cauza molozului.

Primarul orașului Görlitz este românul Octavian Ursu

Orașul Görlitz este condus din anul 2019 de românul Octavian Ursu, care a oferit detalii despre intervenția dramatică desfășurată la locul catastrofei, potrivit Libertatea

Primarul a declarat într-o conferință de presă că salvatorii își concentrează eforturile în special în partea din spate a clădirii, unde există speranța că persoanele dispărute ar putea fi găsite în viață.

„Nu este încă prea târziu”, a spus Octavian Ursu, potrivit presei locale.

Edilul a explicat că speranțele salvatorilor se bazează în mare măsură pe câinii specializați în detectarea victimelor. Aceștia au fost folosiți în repetate rânduri pentru a identifica eventuale semne de viață sub munții de moloz.

Pentru a preveni o nouă tragedie, echipele tehnice au instalat senzori speciali care monitorizează vibrațiile și stabilitatea clădirii. Cele două frontoane ale imobilului au rămas în picioare, însă sunt considerate extrem de instabile.

„Situația este complicată”, a mai spus Ursu.

Explozia ar fi fost provocată de o acumulare de gaze

Anchetatorii germani iau în calcul varianta unei explozii provocate de gaze acumulate în interiorul clădirii. Cauza exactă urmează să fie stabilită după finalizarea investigațiilor.

Görlitz este cunoscut drept cel mai estic oraș al Germaniei și are un important centru istoric, cu numeroase clădiri construite în secolul al XIX-lea. Multe dintre aceste imobile au instalații vechi, iar astfel de probleme tehnice au mai provocat incidente grave de-a lungul timpului.

Clădirea prăbușită era folosită ca apartamente de vacanță și se afla într-o zonă istorică a orașului. Din cauza vechimii construcțiilor și a rețelelor de utilități învechite, autoritățile locale au avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor existente.

Cine este Octavian Ursu, românul care conduce orașul german Görlitz

Octavian Ursu a devenit primar al orașului german în iunie 2019, după ce a câștigat alegerile în fața unui candidat al partidului de extremă dreapta AfD, Alternativa pentru Germania.

Născut în România, Octavian Ursu a studiat la Conservatorul din București și a plecat în Germania imediat după Revoluția din 1989. De-a lungul timpului, a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri politice locale din estul Germaniei.

În aceste momente dramatice, edilul coordonează împreună cu echipele de intervenție operațiunile de salvare care continuă fără întrerupere în Görlitz.

Autoritățile germane nu și-au pierdut speranța că cele trei persoane dispărute, inclusiv cele două românce, ar putea fi găsite în viață sub dărâmături.