Săraca țară bogată! România produce cel mai bun grâu din UE dar importă făină la prețuri uriașe

România, lider la producția de grâu în UE

În acest an, România a înregistrat o producție istorică de grâu, de 13 milioane de tone.

"În ultimii doi ani, România deţine supremaţia la exportul de grâu în UE, avem cel mai bun grâu de panificaţie" a explicat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.”, a declarat Florin Barbu, ministrul Agriculturii.

Lipsa unităților de procesare

Cu toate că avem cel mai bun grâu din UE, îl vindem ieftin și importăm scump făină sau pâine congelată, de calitate mai slabă.

Valoarea importurilor de produse de panificație a ajuns astfel la 1 miliard de euro. Sectorul de panificație se află în topul celor cinci domenii cu cel mai mare deficit comercial, pâinea, prăjiturile și biscuiții reprezentând 70% din această sumă.

"Pentru că noi nu avem capacitatea de a face, suntem în postura în care importăm produse scumpe cu volum mic. Este o trăsătură a poporului român, a României, încă din anii 1850. Cu cât ai mai mulţi deţinători de terenuri, cu atât ai mai puţină tehnologie", spune specialistul Cezar Gheorghe, potrivit observatornews.ro.

Importurile au crescut cu 70%

În ultimii patru ani, importurile de pâineau crescut cu 70%. Și făina este adusă din afară. Într-o brutărie din Capitală, pâinea se face cu făină din Franța﻿.

„Toate făinurile noastre sunt, din păcate, importate. Facem o secară bună şi merge toată la export, facem o spelta bună şi merge la export. Constanţa făinii româneşti în producţie nu este egală tot anul. Marile case de făină, când eu le spun să pună mori de piatră, spun că la cel tradiţional pe cilindru, fac 30 de tone pe zi şi la moara cu piatră fac o tonă pe zi” explică brutarul artizanal Daniel Ion.

Pâinea artizanală este tot mai apreciată și se prepară, în majoritatea cazurilor, cu făină importată. Clienții sunt atenți la etichete și vor să mănânce produse sănătoase.

Făină plină de pesticide din Ucraina

Producătorii locali se confruntă și cu problema făinii ieftine importată din Ucraina.

„"Atunci când vezi făinuri care vin din Bucovina şi costă 1 leu kilogramul, începi să te întrebi. De exemplu, dacă o săptămână ai avut un produs care a avut o calitate şi după o săptămână a avut o altă calitate acelaşi produs, este clar că a avut o provenienţă dubioasă", spune brutarul artizanal Robert Tătar.

Însă Ucraina, nefiind membră UE, nu se supune normelor de pesticide ale blocului comunitar, astfel că produsele nu sunt doar de calitate mai slabă, ci și periculoase pentru sănătate.

„Produsele se vând și sub prețul de cost al lor ca să facă rost de bani. Nu înțelegem de ce să suferim noi. Este posibil să aibă un conținut mai mare de corpuri străine, de alte probleme,” afirmă președintele Rompan, Aurel Popescu.

România este pe locul 3 în UE la ponderea agriculturii în PIB, dar abia pe locul 7 la valoarea efectivă a producției agricole.

Autoritățile estimează că zilnic intră în țară aproximativ 30 de camioane cu pâine congelată.