Fostul secretar al Consiliului Suprem de Apărare al Iranului, înmormântat fără cap

de Redacția Jurnalul    |    14 Mar 2026   •   21:20
Sursa foto: Shamkhani a fost ucis în atacul din prima zi a bombardamentului americano israelian

Presa iraniană susține că fostul secretar al Consiliului Suprem de Apărare al Iranului, Ali Shamkhani, un lider iranian apropiat de liderul suprem, Ali Khamenei, a fost înmormântat, sâmbătă, într-o ceremonie în nordul Teheranului, dar trupul acestuia era decapitat.

Farhikhtegan, citat de Iran International, a raportat că trupul lui Ali Shamkhani, temutul secretar al Consiliului Suprem de Apărare al Iranului a fost înmormântat astăzi.

Ceremonia de înmormântare a trupului lui Shamkhani a avut loc sâmbătă la Imamzadeh Saleh în nordul Teheranului.

Farhikhtegan, citat de Iran International, susține că trupul liderului iranian nu avea cap în timpul înmormântării. Acest lucru a putut fi observat deoarece capul nu a fost acoperit cu eșarfă

Shamkhani a fost ucis în atacul din prima zi a bombardamentului americano israelian asupra casei liderului iranian. Shamkhani era acolo împreună cu Ali Khamenei și mai mulți oficiali de rang înalt ai Republicii Islamice.

Ali Shamkhan (70 de ani) a fost un ofițer naval și politician iranian care a ocupat funcția de secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului din 2013 până în 2023.

Anterior, a ocupat funcția de comandant atât al Marinei IRGC, cât și al Marinei Republicii Islamice a Iranului și ministru al Apărării până în 2005.

Shamkhani a fost membru al Consiliului de Discernământ al Iranului și consilier politic al liderului suprem al Iranului din 2023.

Ali Shamkhan a fost una dintre persoanele numite politic care au supravegheat negocierile dintre Iran și SUA, care vizau ajungerea la un acord de pace nucleară.

În iunie 2025, Shamkhani a fost grav rănit într-un atac aerian israelian în timpul războiului dintre Iran și Israel. Rapoartele inițiale au susținut în mod eronat că ar fi fost ucis, dar ulterior Shamkhan a reapărut în public.

Cu toate acestea, Ali Shamkhan a fost ucis la începutul anului următor, pe 28 februarie 2026, împreună cu Ali Khamenei.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Iran
