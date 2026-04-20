Scăderi pe linie la BVB după eșecul negocierilor din coaliție

Indicele BET, care include cele mai importante și lichide companii listate la Bursa de Valori București, reflectă evoluția generală a pieței. Acesta a fost în scădere în prima parte a zilei de luni, cu pierderi aproape generalizate. Scăderi au fost consemnate și la nivelul celorlalți indici ai BVB, cele mai puternice fiind pe segmentul financiar, unde BET-FI a pierdut 2,74%.

Printre cele mai urmărite acțiuni, declinul a fost vizibil în mai multe sectoare. Acțiunile Băncii Transilvania au scăzut cu 1,47%, cele ale BRD - Groupe Société Générale cu 0,67%, iar ale Hidroelectrica cu 1,51%. Nuclearelectrica a pierdut 2,33%, iar OMV Petrom cu 0,20%.

Incertitudinile politice au afectat și alte companii importante din energie și utilități, semn că scăderea nu este izolată la un singur sector, ci reflectă o tendință mai largă. Transelectrica a scăzut cu 0,64%, Digi Communications cu 1,65%, Fondul Proprietatea cu 1,04%, Sphera Franchise Group cu 2,29%, iar TTS (Transport Trade Services), companie de transport și logistică fluvială, cu 1,75%.

De asemenea, Transgaz a scăzut în prima parte a zilei, recuperând ulterior din pierderi, fără să reușească însă revenirea pe plus.

Practic, investitorii și-au redus expunerea pe piața locală în condiții de incertitudine politică, vânzând simultan acțiuni ale unor companii din aproape toate sectoarele listate la Bursa de Valori București. Scăderile între 1 și 3% nu indică o prăbușire a pieței, dar arată o schimbare de atitudine în rândul investitorilor, care devin precauți și își reduc expunerea pe companiile mari, cele mai lichide de la bursă.

Romgaz și MedLife au fost printre puținele acțiuni cu evoluții pozitive în a doua parte a zilei de tranzacționare. Romgaz a scăzut din nou în a doua parte a zilei, cu 0,31%, după ce în prima parte recuperase din pierderi. MedLife a avansat cu 0,32%, iar Transgaz a recuperat din pierderile de dimineață, fără să reușească însă revenirea pe plus.

În paralel, piața AeRO, unde sunt listate companii mai mici și mai puțin lichide, a avut o evoluție mult mai temperată. Indicele BETAeRO a scăzut cu 0,27%, cu mai multe companii pe minus, inclusiv scăderi de peste 4%, dar și altele pe plus, cu creșteri de până la 8%.

Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de acțiunile Agrosel Mariuța, care au pierdut 4,48%, cele ale Grup Șerban Holding cu 3,98%, Star Residence Invest cu 3,36% și Life is Hard cu 3,17%, în timp ce la capitolul creșteri s-au remarcat acțiunile Avioane Craiova, care au urcat 8,33%, cele ale Softbinator Technologies cu 5,75% și 2Performant Network cu 3,45%.

Spre deosebire de piața principală, unde predomină investitorii mari (fonduri, instituții), AeRO este mai influențată de investitori individuali, care reacționează diferit și, de regulă, mai lent la evenimentele din piață. În plus, acțiunile de pe AeRO sunt mai puțin tranzacționate, ceea ce înseamnă că nu sunt afectate imediat de decizii de vânzare de volum mare.

Acțiunile din BET sunt cele mai lichide, adică pot fi cumpărate și vândute rapid în cantități mari. Din acest motiv, ele sunt și primele care reflectă schimbările sentimentelor din piață. Atunci când apar incertitudini, inclusiv de natură politică, investitorii instituționali aleg adesea să vândă tocmai aceste acțiuni.

Rezultatul este o scădere „pe linie”, cum s-a văzut în prima parte a zilei de luni. În astfel de momente, piețele tind să reacționeze înainte ca evenimentele să se clarifice, nu după.

(sursa: Mediafax)