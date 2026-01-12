Schimbare majoră pentru consumatorii vulnerabili: ajutorul de energie nu se va mai acorda la fel

La finalul ședinței Comandamentului Energetic Național, convocat de la ora 12, el a precizat că se lucrează la un mecanism nou prin care ajutorul să fie aplicat direct pe factură, automat, astfel încât oamenii să nu mai fie puși pe drumuri.

Potrivit acestuia, actuala schemă rămâne în vigoare până la 31 martie, iar imediat după această dată ar putea fi introdusă noua formulă de sprijin, care să simplifice procedura pentru cei eligibili.

Actualul mecanism este valabil până la 31 martie, iar modificare gândită ar urma să se aplice după această data.

„Actualul mecanism este activ până la 31 martie. Lucrăm împreună cu operatorii de distribuţie şi furnizare la un mecanism prin care pentru oamenii cu un venit sub 2.000 de lei, de exemplu, să li se scadă cei 50 de lei direct din factură, fără a-i mai pune pe drumuri, să se scrie în platformă, să ia fizic cardul de la poştă, să se tot plimbe”, a explicat ministrul Energiei.

„Imediat ce se termină actuala schemă, în 31 martie, am putea veni cu această nouă formulă prin care să li se scadă automat din factură acea sumă de bani, pentru a proteja consumatorii vulnerabili, aproximativ 2,1 milioane puncte de consum, circa 3,5 milioane de oameni”, a mai afirmat demnitarul. Ministrul a vorbit și despre alegerea furnizorului, într-un context în care mulți români caută facturi mai mici. „Legislaţia este una care stimulează acest lucru şi îi invit pe toţi românii să facă această opţiune pentru furnizorii care le oferă energie electrică la un preţ mult mai bun”, a menţionat ministrul.

Aproximativ patru milioane de români din categoriile vulnerabile beneficiază de ajutor de la stat pentru plata facturilor la energie.