Scumpiri la alimente. Cât costă cartofii noi în piețe

"În ultima perioadă nu prea a mai rentat. Ăştia au fost chiar frumoşi", spune un agricultor pentru observatornews.ro.

Mioara Roambă cultivă cartofi pe aproape 1600 de mp. Speră la o producţie bogată în acest an.

Prețul uriaș al cartofiilor noi

"Producţia este bunicică, aşteptam să fie mai mare, dar asta este, ne mulţumim şi cu ce dă Dumnezeu, că nu avem ce face. Ajunge cu totul, cu sămânţă, cu folii cu tot, undeva la 100. Da, 10 mii", spune Mioara Roambă.

Ți alţi agricultori au început să scoată primii cartofi din pământ.

"Am reuşit, dar foarte multă muncă. Nu am dormit. Am tras mult mai mult. Motorină la tunuri, mult mai mulţi bani băgaţi", explică Daniela Onicală, producătoare.

Din solarii, cartofii ajung în pieţe la 20 de lei/ kilogram.

"Cam mare, dar pentru munca pe care o depun, şi efortul, şi totul. Nu ştiu dacă merită, mi se pare totuşi o sumă mare". "Să apară cât mai repede pe piaţă, ceea ce e proaspăt, e binevenit pentru organism", spun cumpărătorii.

Până la finalul lunii martie vor apărea la tarabă şi cartofii plantaţi direct pe câmp.

"Faptul că anul trecut a fost un an total atipic, cu un februarie extrem de călduros, fermierii au văzut în ianuarie temperaturi ridicate, şi au început să planteze şi în câmp", precizează Aurelia Diaconu, director al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cul­tura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni.

Deocamdată, cei mai mulţi cartofi de la tarabe sunt din import, Germania și Franța.