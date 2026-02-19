Start-Up Nation: tinerii antreprenori pot primi 250.000 lei/proiect

Programul oferă o alocație financiară nerambursabilă de până la 250.000 lei pentru fiecare IMM, reprezentând maximum 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Cine mai poate aplica

Înscrierile vor fi redeschise exclusiv pentru tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani împliniți, în limita locurilor disponibile la cursurile de formare antreprenorială.

Pentru regiunile mai puțin dezvoltate (toată țara, cu excepția București-Ilfov), situația actuală arată astfel:

8.650 locuri disponibile pentru tineri între 18 și 30 de ani;

2.486 locuri dedicate tinerilor aparținând minorității rome.

Pentru Pilonul II. Care se adresează persoanelor cu vârste între 30 și 35 de ani, șomerilor sau persoanelor inactive, înscrierile au fost închise, plafonul maxim fiind deja atins.

Pentru a beneficia de sprijinul de 250.000 lei, antreprenorii trebuie să respecte o condiție esențială: crearea a minimum două locuri de muncă în cadrul afacerii finanțate.

Programul se desfășoară în două etape distincte:

Formare antreprenorială – Participarea la cursuri de antreprenoriat, cu o durată de aproximativ patru luni, organizate fizic sau online. Depunerea planului de afaceri – Absolvenții pot ulterior să depună proiectul pentru finanțare.

Platforma oficială pentru înscriere, www.minimis.imm.gov.ro, urmează să fie redeschisă la o dată care va fi anunțată public.