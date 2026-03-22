Țările europene limitează scumpirile la carburanți. Guvernul Ilie Bolojan NU protejează populația. Prețurile au explodat în România

În timp ce președintele Nicușor Dan spune că executivul analizează măsuri privind costurile energiei, prețurile carburanților au depășit 10 lei/litru, echivalenul a circa 2 dolari, unele dintre cele mai mari din sud-estul Europei, fără ca autoritățile să ia nicio măsură.

Între timp, multe țări din Europa reduc taxele pentru a menține prețuri accesibile.

Slovenia, prețuri reglementate de stat

Premierul sloven Robert Golob a anunţat, duminică, restricţii la vânzările de carburanţi.

Fiecare şofer va putea cumpăra zilnic maximum 50 de litri de benzină sau motorină, iar companiile au dreptul la 200 de litri pe zi. Decizia este aplicabilă imediat.

Preţul carburanţilor în această țară este reglementat de stat, fiind relativ scăzut. Litrul de benzină cu cifră octanică 95 costă 1,466 euro. Plafonarea nu se aplică la benzinăriile de pe autostrăzi, unde preţurile ajung 1,70 euro.

Ungaria plafonează prețurile

Guvernul de la Budapesta a anunțat plafonarea prețurilor pentru vehiculele înmatriculate în țară, pentru a preveni turismul de combustibil din statele vecine.

Plafonul va fi de 595 de forinți (1,50-1,52 euro) pe litru de carburant.

Serbia reduce cu 60% accizele la carburanți

Executivul de la Belgra reduce accizele la ţiţei cu un nivel cumulat de 60%.

Serbia a redus deja accizele la combustibil cu 20% pentru a preveni creşterile de preţuri, și urmează încă o reducere de 40%.

Din februarie 2022, Belgradul menţine plafonarea preţurilor la motorină şi benzină, guvernul stabilind săptămânal preţurile.

Serbia a decis să prelungească interdicţia referitoare la exporturile de ţiţei şi produse rafinate

Slovacia limitează vânzările de carburanți

Slovacia limitează vânzările de carburanți în benzinării pentru o perioadă de 30 de zile. Fiecare autovehicul va putea alimenta carburant la pompă în valoare maximă de 400 de euro.

Italia, decizii solide de limitare a costurilor

Guvernul de la Roma a adoptat un decret prin care reduce cu 0,25 euro/ litrul de motorină şi benzină şi cu 0,19 euro/ kilogram pentru gazul petrolier lichefiat. Este redusă substanțial și acciza, ceea ce va duce la scăderea prețului benzinei și motorinei, după cum a anunțat vicepremierul Matteo Salvini, ministru al Transporturilor.

Guvernul a cerut companiilor petroliere să limiteze preţurile la pompă, cu un plafon de 1,90 euro pentru litrul de motorină. Se ia în considerare şi impozitarea profiturilor suplimentare realizate de companiile energetice care vând combustibil la un preţ mai mare.

Se aplică și o scutire temporară de taxe pentru sectorul transportului rutier şi alta pentru industria pescuitului.

Alte măsuri se referă un credit fiscal în favoarea transportatorilor rutieri şi un mecanism antispeculă.

Noile măsuri au intrat în vigoare în 19 martie şi vor dura 20 de zile.

Spania, măsuri de 5 miliarde de euro

Guvernul de la Madrid a propus măsuri în valoare de cinci miliarde de euro pentru a conracara creșterile de prețuri la carburanți.

Măsurile includ reducerea TVA la facturile de electricitate la 10%, reducerea preţurilor combustibilului cu până la 30 cenţi/litru şi acordarea unei subvenţii pentru combustibil de 20 cenţi/litru în agricultură şi transporturi.

Austria limitează creșterea prețurilor la benzinării

Austria permite operatorilor să crească prețurile doar de trei ori pe săptămână, iar scăderile pot fi aplicate oricând.

Autoritățle vor returna consumatorilor veniturile fiscale suplimentare obţinute de la preţurilor mai ridicate ale combustibililor prin reducerea taxei pe benzină, începând cu o reducere de 0,5 euro/litru

Germania, subvenții pentru transportul public și reguli la benzinării

Autoritățile de la Berlin au decis să subvenționarea transportului public prin acordarea unor abonamente lunare în sumă de 49 euro, cu scopul de a descuraja utilizarea mijloacelor de transport individuale, respeciv autoturisme și motociclete.

Germania a stabilit că benzinăriile pot majora prețurile o singură dată pe zi, la ora 12:00, iar reducerile rămân permise.

Guvernul a decis și eliberarea unei părţi din rezervele strategice de combustibili

Franța acordă beneficii cetățenilor cu venituri mici

Doar cetățenii cu venituri mici care fac dovada utilizării mijlocului de transport pentru muncă primesc sprijin lunar în cuantum de 100 de euro în Franța. Însă Guvernul de la Paris este încrezător că nu vor crește prea mult prețurile.














