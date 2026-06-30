Un brand românesc schimbă industria evenimentelor: conceptul care atrage atenția designerilor

Cum poate mobilierul transforma complet un eveniment: lansarea spectaculoasă THE SET

Un nou brand românesc propune o schimbare de paradigmă în organizarea evenimentelor, mutând accentul de pe decor pe mobilier ca element definitoriu al experienței. THE SET, specializat în mobilier premium, a fost lansat oficial printr-un concept care redefinește modul în care este construit un spațiu destinat evenimentelor.

Lansarea a avut loc într-un cadru spectaculos, în grădina unui conac interbelic, unde același spațiu a fost transformat în unsprezece scenarii vizuale distincte. Fiecare amenajare a demonstrat că mobilierul poate dicta atmosfera, identitatea și emoția unui eveniment, atunci când este integrat ca element central de design.

O nouă perspectivă asupra designului de eveniment

În locul unei prezentări clasice, invitații au fost ghidați printr-o experiență imersivă, în care fiecare concept a combinat mobilierul cu lumina, aranjamentele florale, muzica și gastronomia. Rezultatul a fost o serie de universuri estetice diferite, construite pornind de la aceleași colecții.

Această abordare marchează o schimbare importantă într-o industrie care, în ultimii ani, a evoluat puternic în zona decorurilor și a experiențelor vizuale. THE SET vine să completeze această evoluție, propunând mobilierul drept element-cheie în definirea spațiului.

„În această seară nu ne-am propus să prezentăm produse, ci posibilități. Ne-am dorit să arătăm cum același spațiu poate spune povești complet diferite atunci când mobilierul este gândit ca element de design, nu doar ca o necesitate logistică. Aceasta este, de fapt, filosofia THE SET.”

— Cătălina Didilă, fondatoarea THE SET

Cinci colecții care definesc identitatea vizuală

Conceptul THE SET este construit în jurul a cinci colecții distincte, fiecare cu o identitate clară și un stil propriu. De la eleganța modernă inspirată de inox și sticlă, până la influențe exotice sau atmosfere relaxate inspirate din resorturi exclusiviste, fiecare linie contribuie la crearea unor experiențe personalizate.

Prin combinarea acestor colecții, echipa a demonstrat că același spațiu poate fi reinterpretat în moduri radical diferite, fără a schimba elementele de bază. Această flexibilitate deschide noi posibilități pentru organizatori, designeri și planificatori de evenimente.

Designul întâlnește tehnologia

Un alt element care diferențiază brandul este integrarea tehnologiei în procesul creativ. THE SET dezvoltă în prezent The Set AI Designer, o platformă bazată pe inteligență artificială care va permite generarea de concepte de amenajare pornind de la o simplă descriere a evenimentului.

Această soluție oferă utilizatorilor posibilitatea de a vizualiza spațiile înainte de implementare și de a explora rapid multiple direcții estetice, optimizând procesul de planificare.

O lansare susținută de industrie

Evenimentul de lansare a reunit profesioniști din domenii diverse, de la design și arhitectură până la business și content creation, oferind un context real de interacțiune cu produsele și filosofia brandului.

Experiența a fost completată de parteneri din zona artistică și gastronomică, contribuind la conturarea unei atmosfere coerente și sofisticate.

Un brand românesc cu ambiții mari

THE SET își propune să redefinească rolul mobilierului în industria evenimentelor și să contribuie la dezvoltarea unei culturi vizuale mai rafinate în acest domeniu. Pe lângă serviciile dedicate evenimentelor, brandul oferă și piese disponibile pentru achiziție prin magazinul online, adresându-se atât sectorului hospitality, cât și clienților privați.

Prin poziționarea sa, THE SET marchează o direcție nouă în designul de evenimente din România, în care mobilierul nu mai este un simplu element funcțional, ci devine nucleul întregii experiențe.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Sursa foto THE SET