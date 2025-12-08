Top 50 companii din București. Cum s-a schimbat vârful clasamentului în perioada 2008-2024

OMV Petrom SA este cea mai mare companie din municipiul București și a fost liderul clasamentului timp de 13 ani în perioada 2008-2024. De fapt, singurii ani în care s-a aflat pe locul doi în perioada analizată sunt cei în care OMV Petrom Marketing, firma care operează benzinăriile în același grup energetic, a trecut pe primul loc.

La nivel individual, datele Termene arată că firma OMV Petrom SA a avut afaceri de 29,7 mld. lei în 2024, în scădere cu 13% față de anul anterior, un profit net de 4,1 mld. lei, în creștere cu 5%, respectiv 7.200 de angajați, în scădere cu 1%.

Cum s-a schimbat top 10 în perioada 2008-2024

Topul celor mai mari companii înregistrate în municipiul București a suferit schimbări importante în perioada 2008-2024, în contextul în care doar cinci companii care erau prezente în top zece în urmă cu 17 ani se mai regăsesc și acum la vârful mediului de business.

Cea mai mare dintre acestea este OMV Petrom, urmată Rompetrol Downstream, firmă care operează benzinăriile Rompetrol, la care se adaugă retailerul Metro Cash& Carry , compania Lukoil România, care operează benzinăriile Lukoil, dar și retailerul Carrefour România.

De cealaltă parte, și-au făcut loc în clasament companii noi, dintre care cel mai proeminent se remarcă OMV Petrom Marketing, care s-a situat chiar pe prima poziție în top în perioada 2015-2018. O altă companie de energie care a intrat în top este producătorul de energie Hidroelectrica.

În top au apărut în ultimii 17 ani mai multe nume noi din sectorul de retail, inclusiv Lidl Discount și Kaufland Romania, două rețele de magazine controlate de grupul german Schwarz. Totodată, în clasament a apărut și rețeaua de magazine Mega Image controlată de grupul Ahold Delhaize.

Dacă ne uităm la evoluția din perioada 2008-2024, putem observa că sunt și câteva nume care au dispărut din top zece, precum operatorii telecom Orange România și Vodafone România sau compania Engie România, cunoscută anterior drept GDF Suez, respectiv Distrigaz Sud).

Pe lista celor care au dispărut din clasament mai regăsim compania de tutun British American Tobacco România Trading, dar și compania Orange Romania Communications, cunoscută anterior drept Telekom Romania Communications, respectiv Romtelecom, care a fost radiată anul trecut.

Profitul și angajatorii

Când vine vorba despre companiile cu cel mai mare profit net dintre firmele din București, pe primul loc se află OMV Petrom SA, cu un profit net de 4,14 mld. lei, în creștere cu 5% față de anul anterior, la o cifră de afaceri de 29,7 mld. lei, în scădere cu 13%.

Pe locul doi se situează Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA, cu un profit net de 4,07 mld. lei, în scădere cu 36% față de 2023, la o cifră de afaceri de aproape 9,7 mld. lei, în scădere cu 22%. Compania este listată la BVB, unde acționarii sunt statul român prin Ministerul Energiei (80,056%), persoane juridice (16,5624%) și persoane fizice (3,3816%).

Podiumul este Societatea Națională Nuclearelectrica SA cu un profit net de 1,71 mld. lei, în scădere cu 32%, la o cifră de afaceri de aproape 4,7 mld. lei, în scădere cu 38%. Compania este listată la BVB, unde acționariatul este format din statul român prin Ministerul Energiei (82,498%), alături de persoane juridice (13,2359%) și persoane fizice (4,2661%).

Cel mai mare angajator din municipiul București este Compania Națională de Căi Ferate CFR SA cu 24.493 de angajați în 2024, în scădere cu 1% față de anul anterior. Firma este deținută de statul român prin Ministerul Transporturilor.

Compania Națională Poșta Română SA se află pe locul doi în topul angajatorilor, cu 20.154 de angajați, în scădere cu 6%. Acționariatul este format din statul român prin Ministerul Digitalizării (93,52%) și Fondul Proprietatea SA. Notă: procentele au fost rotunjite la două zecimale pentru toate companiile din analiză.

Podiumul este completat de retailerul Kaufland România SCS, cu 14.592 de angajați în 2024, în creștere cu 1% față de anul anterior. Compania este controlată de grupul Schwarz prin entitățile Kaufland International Erste Gmbh (99,9%) și Kaufland România SRL (0,1%).

Cum arată clasamentul