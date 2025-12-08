x close
Top 50 companii din București. Cum s-a schimbat vârful clasamentului în perioada 2008-2024

de Adrian Stoica    |    08 Dec 2025   •   12:01
Platforma de informații despre firme termene.ro a realizat un Top 50 companii din București care cuprinde firme ale căror cifră de afaceri variază de la 2,3 mld. lei la 29,7 mld. lei.

OMV Petrom SA este cea mai mare companie din municipiul București și a fost liderul clasamentului timp de 13 ani în perioada 2008-2024. De fapt, singurii ani în care s-a aflat pe locul doi în perioada analizată sunt cei în care OMV Petrom Marketing, firma care operează benzinăriile în același grup energetic, a trecut pe primul loc.

La nivel individual, datele Termene arată că firma OMV Petrom SA a avut afaceri de 29,7 mld. lei în 2024, în scădere cu 13% față de anul anterior, un profit net de 4,1 mld. lei, în creștere cu 5%, respectiv 7.200 de angajați, în scădere cu 1%.

 

Cum s-a schimbat top 10 în perioada 2008-2024

Topul celor mai mari companii înregistrate în municipiul București a suferit schimbări importante în perioada 2008-2024, în contextul în care doar cinci companii care erau prezente în top zece în urmă cu 17 ani se mai regăsesc și acum la vârful mediului de business.

Cea mai mare dintre acestea este OMV Petrom, urmată Rompetrol Downstream, firmă care operează benzinăriile Rompetrol, la care se adaugă retailerul Metro Cash& Carry , compania Lukoil România, care operează benzinăriile Lukoil, dar și retailerul Carrefour România.

De cealaltă parte, și-au făcut loc în clasament companii noi, dintre care cel mai proeminent se remarcă OMV Petrom Marketing, care s-a situat chiar pe prima poziție în top în perioada 2015-2018. O altă companie de energie care a intrat în top este producătorul de energie Hidroelectrica.

În top au apărut în ultimii 17 ani mai multe nume noi din sectorul de retail, inclusiv Lidl Discount și Kaufland Romania, două rețele de magazine controlate de grupul german Schwarz. Totodată, în clasament a apărut și rețeaua de magazine Mega Image controlată de grupul Ahold Delhaize.

Dacă ne uităm la evoluția din perioada 2008-2024, putem observa că sunt și câteva nume care au dispărut din top zece, precum operatorii telecom Orange România și Vodafone România sau compania Engie România, cunoscută anterior drept GDF Suez, respectiv Distrigaz Sud).

Pe lista celor care au dispărut din clasament mai regăsim compania de tutun British American Tobacco România Trading, dar și compania Orange Romania Communications, cunoscută anterior drept Telekom Romania Communications, respectiv Romtelecom, care a fost radiată anul trecut.

 

Profitul și angajatorii

Când vine vorba despre companiile cu cel mai mare profit net dintre firmele din București, pe primul loc se află OMV Petrom SA, cu un profit net de 4,14 mld. lei, în creștere cu 5% față de anul anterior, la o cifră de afaceri de 29,7 mld. lei, în scădere cu 13%.

Pe locul doi se situează Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA, cu un profit net de 4,07 mld. lei, în scădere cu 36% față de 2023, la o cifră de afaceri de aproape 9,7 mld. lei, în scădere cu 22%. Compania este listată la BVB, unde acționarii sunt statul român prin Ministerul Energiei (80,056%), persoane juridice (16,5624%) și persoane fizice (3,3816%).

Podiumul este Societatea Națională Nuclearelectrica SA cu un profit net de 1,71 mld. lei, în scădere cu 32%, la o cifră de afaceri de aproape 4,7 mld. lei, în scădere cu 38%. Compania este listată la BVB, unde acționariatul este format din statul român prin Ministerul Energiei (82,498%), alături de persoane juridice (13,2359%) și persoane fizice (4,2661%).

Cel mai mare angajator din municipiul București este Compania Națională de Căi Ferate CFR SA cu 24.493 de angajați în 2024, în scădere cu 1% față de anul anterior. Firma este deținută de statul român prin Ministerul Transporturilor.

Compania Națională Poșta Română SA se află pe locul doi în topul angajatorilor, cu 20.154 de angajați, în scădere cu 6%. Acționariatul este format din statul român prin Ministerul Digitalizării (93,52%) și Fondul Proprietatea SA. Notă: procentele au fost rotunjite la două zecimale pentru toate companiile din analiză.

Podiumul este completat de retailerul Kaufland România SCS, cu 14.592 de angajați în 2024, în creștere cu 1% față de anul anterior. Compania este controlată de grupul Schwarz prin entitățile Kaufland International Erste Gmbh (99,9%) și Kaufland România SRL (0,1%).  

 

Cum arată clasamentul

  1. OMV Petrom SA,
  2. OMV Petrom Marketing 
  3. Lidl Discount SRL 
  4. Kaufland Romania SCS 
  5. Rompetrol Downstream SRL 
  6. Carrefour Romania SA 
  7. Metro Cash & Carry Romania SRL 
  8. Lukoil Romania SRL 
  9. Mega Image SRL 
  10. Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA
  11. Dante International SA 
  12. Electrica Furnizare SA 
  13. Engie Romania SA 
  14. Robert Bosch SRL 
  15. Auchan Romania SA 
  16. Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA 
  17. Interbrands Orbico SRL 
  18. Orange Romania SA 
  19. Alliance Healthcare Romania SRL 
  20. Samsung Electronics Romania SRL 
  21. Vodafone Romania SA 
  22. Renault Commercial Roumanie SRL 
  23. Digi Romania SA 
  24. Farmexim SA 
  25. British American Tobacco (Romania) Trading SRL 
  26. Societatea Națională Nuclearelectrica SA
  27. Coca-Cola HBC Romania SRL 
  28. PPC Energie SA 
  29. Socar Petroleum SA 
  30. Cargill Agricultura SRL 
  31. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori – CFR – Calatori SA 
  32. Leroy Merlin Romania SRL 
  33. Superbet Entertainment Ltd St. Julians Sucursala Bucuresti 
  34. UiPath SRL 
  35. Regia Nationala a Padurilor Romsilva RA 
  36. Inditex Romania SRL 
  37. Engie Energy Management Romania SRL 
  38. Pepco Retail SA 
  39. Holcim Romania
  40. Ursus Breweries SA 
  41. AD Auto Total SRL 
  42. J.T. International Romania SRL 
  43. Network One Distribution SRL 
  44. Procter & Gamble Distribution SRL 
  45. Țiriac Auto SRL 
  46. Apcom IT Distribution SA 
  47. Electrocentrale Bucuresti SA 
  48. PORR Construct SRL 
  49. Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti SA 
  50. Construcții Erbașu SA (
