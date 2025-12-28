Haos la Curtea Constituțională: Ședința pe pensiile magistraților, suspendată din lipsă de cvorum. Decizia, amânată pentru mâine

Ședința Curții Constituționale a României (CCR), în care se analizează sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind noul proiect al Guvernului Bolojan pentru reforma pensiilor magistraților, nu se mai reia astăzi. Potrivit surselor, deliberările au fost suspendate din lipsă de cvorum, iar pronunțarea unei decizii a fost amânată pentru mâine.

Blocaj total la CCR: ședința, suspendată oficial

După mai multe pauze succesive și deliberări tensionate, ședința Curții Constituționale nu va mai fi reluată în cursul zilei de duminică. Surse apropiate CCR indică faptul că lipsa cvorumului a făcut imposibilă continuarea dezbaterilor, motiv pentru care judecătorii constituționali au decis amânarea ședinței pentru mâine.

Anterior, din sala de ședință au ieșit patru judecători – Gheorghe Stan, Cristian Deliorga, Mihai Busuioc și Bogdan Licu – semn al divergențelor majore apărute în cadrul deliberărilor.

Sesizarea ICCJ, adoptată în unanimitate de judecătorii instanței supreme

Curtea Constituțională analizează sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), decisă la începutul lunii decembrie, în unanimitate. Judecătorii au fost convocați în Secțiile Unite de președinta instanței supreme, Lia Savonea, pentru a se pronunța asupra proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu.

Toți cei 102 judecători prezenți au votat pentru sesizarea CCR.

Critici dure la adresa legii: independența justiției, pusă în pericol

În comunicatul oficial transmis de ICCJ, magistrații susțin că noua lege afectează grav statutul judecătorilor și procurorilor:

„Anulează de facto pensiile de serviciu, creând pentru magistrații care nu îndeplinesc condițiile de pensionare la data intrării în vigoare a legii reducerea până la anulare a caracterului pensiei de serviciu, iar pentru generațiile viitoare va deveni chiar inferioară celei din sistemul public de pensii. Legea încalcă independența justiției raportat la standardele statutului stabilite prin Deciziile CJUE, CEDO și ale CCR. Toate aceste instanțe au pronunțat decizii exprese și explicite care fac ca soluția legislativă să fie incompatibilă cu garantarea independenței justiției. Legea încalcă decizii anterioare ale CCR care au sancționat expres soluții normative identice cu cele cuprinse în proiectul actual și prin aceasta încalcă principiul supremației Constituției și caracterului obligatoriu al deciziilor CCR”.

Judecătorii consideră că actul normativ creează un tratament discriminatoriu față de alte categorii beneficiare de pensii de serviciu.

Lipsa fundamentării financiare, un punct-cheie în sesizare

Un alt argument major invocat de ICCJ vizează lipsa unei analize bugetare reale:

„În sistemul pensiilor de serviciu, din totalul de peste 200.000 de beneficiari ai pensiilor de serviciu, 90% aparțin sistemului de apărare și ordine publică (...). Pentru plata drepturilor tuturor categoriilor de beneficiari ai pensiilor de serviciu (...) bugetul necesar a fost de 2,2 miliarde de lei. Bugetul total alocat pentru plata pensiilor militare în 2024 a depășit 14 miliarde de lei (...). Expunerea de motive este mai degrabă destinată comunicării publice a unui narativ neadevărat decât a fundamentării oficiale și riguroase a necesității modificării cadrului legal doar în ce privește pe magistrați”.

Ce prevede proiectul Guvernului Bolojan

Proiectul adoptat de Guvern prevede:

creșterea etapizată a vârstei de pensionare a magistraților până la 65 de ani;

plafonarea pensiei la cel mult 70% din indemnizația netă din ultima lună de activitate.

Legea a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). În timp ce magistrații cer menținerea pensiei la un nivel apropiat de ultimul salariu, premierul Ilie Bolojan a insistat că plafonarea este esențială pentru echitate și sustenabilitate bugetară.

Lege respinsă anterior de CCR

Pe 20 octombrie, CCR a declarat neconstituțional primul proiect de reformă, motivând că Guvernul nu a solicitat avizul CSM în termenul prevăzut de lege.

În prezent, decizia CCR este amânată pentru mâine, pe fondul lipsei de cvorum și al divergențelor dintre judecătorii constituționali.

Agerpres