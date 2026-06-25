Transgaz caută viitorii specialiști la Constanța

Nu întâmplător, tot mai multe companii mari, cu impact în economia României au decis să se îndrepte ele către viitorii specialiști și au început să-și prezinte oferta în universității. În acest context se înscrie și demersul de azi al conducerii companiei Transgaz (SNTGN) care s-a întâlnit cu studenții din Constanță. Directorul general al SNTGN Transgaz SA, Ion Sterian, a avut, joi, 25 iunie, o întâlnire cu conducerea, studenții și masteranzii Universității Ovidius din Constanța.
Întrevederea se înscrie în rândul celor prevăzute în Programul de atragere și formare a tinerilor specialiști în cadrul Grupului Transgaz, ne-a transmis compania. La întâlnire au fost prezenți studenți si masteranzi ai Universității Ovidius, alături de reprezentanți ai conducerii mai multor facultăți cu profil tehnic: Facultatea de Construcții, Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie, Facultatea de Matematică și Informatică. Întâlnirea se înscrie în Programul de atragere și formare a tinerilor specialiști derulat de Grupul Transgaz.
Inițiativa urmărește să sprijine pregătirea viitoarei generații de specialiști în domeniul energetic și să ajute acești tineri să se integreze pe piața muncii.