Jurnalul.ro Bani şi Afaceri

Moneda națională se apreciază puternic în fața principalelor valute

de Redacția Jurnalul    |    26 Mai 2026   •   16:00
Moneda națională se apreciază puternic în fața principalelor valute
Hepta/Cât a ajuns să coste un euro după ultima ședință BNR

Moneda naţională s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2359 lei, în scădere cu 1,08 bani (-0,21%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2467 lei.

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,4978 lei, în scădere cu 0,89 bani (-0,20%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,5067 lei.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,7355 lei, în scădere cu 3,11 bani (-0,54%), faţă de 5,7666 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 653,2957 lei, de la 661,6740 lei, în şedinţa precedentă

