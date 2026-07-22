Aniversare în Biserica Ortodoxă: Patriarhul României împlinește vârsta de 75 de ani

Născut la 22 iulie 1951, în satul Dobrești, județul Timiș, acesta conduce BOR din 2007, iar mandatul său este marcat de unul dintre cele mai importante proiecte religioase din România postdecembristă, edificarea Catedralei Naționale.

Daniel Ciobotea, numele de mirean al actualului Patriarh, s-a născut într-o familie de învățători. Tatăl său, Alexie Ciobotea, era învățător și punea accent pe disciplină și educație, în timp ce mama sa, Stela, era profund credincioasă și implicată în viața bisericii din sat, influențând decisiv apropierea fiului de credință.

După studiile primare și liceale, a urmat Institutul Teologic Universitar din Sibiu, iar ulterior studiile doctorale la Institutul Teologic din București, sub îndrumarea părintelui Dumitru Stăniloae. Pregătirea sa academică a continuat în Franța și Germania, la Strasbourg și Freiburg, unde s-a specializat în teologie.

Între 1980 și 1988 a activat la Institutul Ecumenic de la Bossey, din Elveția, unde a predat teologie și a reprezentat Ortodoxia românească în dialogul ecumenic internațional.

În 1987 a fost tuns în monahism la Mănăstirea Sihăstria, primind numele Daniel.

După căderea regimului comunist, în martie 1990, a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, iar câteva luni mai târziu, la 1 iulie 1990, a devenit Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

Timp de 17 ani, a coordonat activitatea uneia dintre cele mai importante mitropolii ale Bisericii Ortodoxe Române, dezvoltând proiecte pastorale, culturale, educaționale și sociale.

După decesul Patriarhului Teoctist, Sfântul Sinod l-a ales pe Daniel Ciobotea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române la 12 septembrie 2007, iar întronizarea a avut loc la 30 septembrie 2007.

Mandatul Patriarhului Daniel este asociat în primul rând cu edificarea Catedralei Naționale, un proiect aflat pe agenda Bisericii Ortodoxe Române de peste un secol.

Sub coordonarea sa au fost stabilite amplasamentul actual, organizat concursul internațional de proiectare și demarate lucrările de construcție. În octombrie 2025 a avut loc sfințirea picturii și a exteriorului catedralei, marcând finalizarea unei etape esențiale a proiectului.

Într-un articol publicat cu ocazia aniversării Patriarhului Daniel, Episcopul-vicar patriarhal Paisie Sinaitul descrie Catedrala Națională drept „cea mai importantă realizare edilitară și pastoral-misionară a slujirii sale patriarhale”, arătând că edificiul reprezintă împlinirea unui ideal transmis din generație în generație în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

În cei aproape 19 ani de patriarhat, Daniel a coordonat dezvoltarea instituțională a Bisericii Ortodoxe Române, prin extinderea activităților media, Radio Trinitas, Trinitas TV, Agenția Basilica și Ziarul Lumina, înființarea de noi eparhii și comunități românești în diaspora, precum și consolidarea activităților sociale, filantropice și educaționale.

În această perioadă au fost canonizați mai mulți sfinți români, iar Biserica și-a extins proiectele dedicate sprijinirii persoanelor vulnerabile, educației și patrimoniului religios.

Repere biografice

22 iulie 1951 – se naște în Dobrești, județul Timiș;

urmează studiile teologice la Sibiu și București;

își continuă pregătirea universitară la Strasbourg (Franța) și Freiburg (Germania);

1980-1988 – profesor la Institutul Ecumenic Bossey (Elveția);

1987 – intră în monahism la Mănăstirea Sihăstria;

1 iulie 1990 – devine Mitropolit al Moldovei și Bucovinei;

12 septembrie 2007 – este ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române;

30 septembrie 2007 – este întronizat Patriarh;

22 iulie 2026 – împlinește 75 de ani.

Acum, la împlinirea vârstei de 75 de ani, Patriarhul Daniel rămâne una dintre cele mai influente personalități ale vieții religioase din România, iar numele său este legat de transformările instituționale ale Bisericii Ortodoxe Române și de realizarea Catedralei Naționale, unul dintre cele mai ample proiecte eclesiale din istoria recentă a țării.

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(sursa: Mediafax)