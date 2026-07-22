7 lucruri pe care trebuie să le verifici înainte de a închiria o mașină

Totuși, experiența depinde mult de detaliile verificate înainte de preluare. De la documente și condiții de plată până la starea mașinii și politica de combustibil, fiecare aspect contează. O verificare atentă te ajută să pleci la drum cu mai multă siguranță și să eviți situațiile neplăcute.

1. Verifică documentele necesare pentru preluare

Primul pas este să te asiguri că ai la tine actele cerute de compania de închirieri. În mod obișnuit, ai nevoie de act de identitate sau pașaport, permis de conducere valabil și card bancar pe numele șoferului principal. Dacă permisul tău a fost emis în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European, verifică din timp dacă ai nevoie și de permis internațional sau traducere autorizată.

Este important ca toate documentele să fie valabile în ziua preluării. Dacă numele de pe rezervare, permis și card nu corespunde, pot apărea întârzieri sau chiar refuzul predării mașinii. Când călătorești cu avionul, pregătește actele într-un loc ușor accesibil, ca să nu pierzi timp după aterizare.

2. Citește condițiile de vârstă și vechime a permisului

Fiecare companie poate stabili condiții proprii pentru vârsta minimă a șoferului și pentru vechimea permisului. Unele categorii auto pot fi disponibile doar pentru șoferi cu mai multă experiență, iar pentru anumite vârste se poate aplica o taxă suplimentară.

Nu presupune că orice permis valabil este suficient pentru orice tip de mașină. Dacă alegi un autoturism mai mare, un SUV sau o clasă superioară, verifică atent cerințele înainte de rezervare. Această etapă te ajută să eviți schimbarea mașinii la ghișeu sau costurile suplimentare care nu au fost luate în calcul inițial.

3. Analizează politica de plată și garanție

Un detaliu important ține de modul în care se face plata și de garanția blocată pe card. În funcție de operator, poate fi necesar un card de credit, un card de debit sau o anumită sumă disponibilă pentru depozit. Garanția nu este același lucru cu plata închirierii, ci reprezintă o sumă blocată temporar, în funcție de condițiile contractuale.

Dacă ești în cautarea unui serviciu de închirieri mașini în București, verifică înainte de rezervare ce tip de card acceptă compania, ce sumă poate fi blocată și în cât timp se eliberează garanția după returnarea mașinii. Aceste informații sunt importante mai ales când călătorești cu un buget planificat strict sau când folosești același card pentru cazare, masă și alte cheltuieli.

4. Verifică politica de combustibil

Politica de combustibil poate influența costul final al închirierii. Unele companii predau mașina cu rezervorul plin și cer returnarea în aceeași stare. Alte opțiuni pot presupune plata combustibilului în avans sau returnarea cu un anumit nivel indicat în contract.

Cea mai simplă variantă pentru mulți șoferi este politica plin-plin, pentru că îți permite să plătești doar combustibilul folosit. Totuși, trebuie să păstrezi bonul de alimentare și să verifici nivelul combustibilului la preluare. Dacă observi diferențe între bord și contract, semnalează imediat acest lucru.

5. Inspectează mașina înainte să pleci din parcare

Înainte să pornești la drum, verifică atent exteriorul și interiorul mașinii. Uită-te după zgârieturi, lovituri, urme pe jante, fisuri în parbriz, pete pe tapițerie sau accesorii lipsă. Orice detaliu observat trebuie menționat în documentele de predare sau fotografiat înainte de plecare.

Fotografiile făcute din mai multe unghiuri pot fi utile, mai ales dacă preiei mașina seara sau într-o parcare aglomerată. Verifică și elementele practice: nivelul combustibilului, kilometrajul, luminile, anvelopele, ștergătoarele și existența documentelor auto. Această etapă durează câteva minute, dar poate preveni discuții neplăcute la returnare.

6. Citește ce include asigurarea

Asigurarea este unul dintre cele mai importante capitole din contract. Verifică ce tip de protecție este inclusă, ce franșiză se aplică și ce situații nu sunt acoperite. Unele pachete reduc răspunderea financiară în caz de daună, însă pot exista excluderi pentru roți, parbriz, oglinzi, interior sau pierderea cheilor.

Nu te baza doar pe denumirea pachetului. Citește condițiile și întreabă ce costuri pot apărea în cazul unui incident. Dacă plănuiești un traseu lung, cu multe opriri sau drumuri montane, o protecție suplimentară poate aduce mai multă liniște.

7. Clarifică regulile de returnare

Returnarea mașinii trebuie planificată la fel de atent ca preluarea. Verifică ora limită, locul exact de returnare și condițiile aplicate în cazul întârzierilor. Dacă ai zbor dimineața devreme sau ajungi seara târziu, află dacă există procedură de predare în afara programului.

La returnare, păstrează confirmarea predării și fotografiază mașina, mai ales dacă o lași într-o parcare dedicată. Asigură-te că ai scos toate obiectele personale și că nivelul combustibilului corespunde politicii contractuale.

Înainte să închiriezi o mașină, verifică documentele, condițiile de plată, garanția, combustibilul, starea autoturismului, asigurarea și regulile de returnare. Aceste detalii îți pot economisi timp, bani și energie. Pe klasswagen.com, poți consulta opțiunile disponibile, condițiile de rezervare și serviciile incluse, astfel încât să alegi mașina potrivită pentru traseul tău și să pleci la drum cu mai multă încredere.