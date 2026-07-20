Cea mai ieftină vacanță în Europa. Unde plătești cel mai puțin la restaurante și cazare

O analiză realizată de Euronews Business, pe baza datelor Eurostat, compară nivelul prețurilor din 7 dintre cele mai populare destinații de vacanță din Europa: Turcia, Portugalia, Grecia, Spania, Italia, Croația și Franța.

Concluzia este că Turcia rămâne cea mai ieftină destinație de vacanță, în general, iar Portugalia oferă cel mai bun raport calitate-preț pentru cazare și restaurante. În schimb, Turcia este țara în care băuturile alcoolice sunt cele mai scumpe.

Analiza utilizează indicii nivelului prețurilor calculați de Eurostat la peste 2.000 de bunuri și servicii. Datele reflectă mediile naționale și nu costurile din anumite stațiuni sau orașe turistice, unde prețurile pot fi considerabil mai ridicate.

Turcia, cea mai accesibilă destinație

Potrivit indicelui cheltuielilor finale pentru consumul gospodăriilor (HFCE), un coș de bunuri și servicii care costă, în medie, 100 de euro în UE, ajunge la doar 59,6 euro în Turcia. Prin urmare, prețurile sunt cu peste 40% sub media europeană.

La polul opus se află Franța, unde același coș ajunge la 100,3 euro. Italia se află ușor sub media UE, cu 97,1 euro, urmată de Spania (91,6 euro), Grecia (87,4 euro), Portugalia (86,6 euro) și Croația (78,4 euro).

Portugalia, cele mai mici prețuri la hoteluri și restaurante

Una dintre cele mai importante categorii pentru turiști include restaurantele și unitățile de cazare.

Portugalia se dovedește cea mai avantajoasă destinație dintre cele analizate. Indicele prețurilor este de 73,6 de euro, ceea ce înseamnă că serviciile de cazare și restaurante sunt cu 26,4% mai ieftine decât media Uniunii Europene.

Turcia ocupă locul al doilea, cu un indice de 78,3, în timp ce Spania (85,4), Grecia (86,1) și Croația (89,6) se mențin, de asemenea, sub media europeană.

Cele mai ridicate prețuri sunt în Franța (116) și Italia (110,8).

Turcia și Spania au mâncarea cea mai ieftină

În privința produselor alimentare, diferențele dintre țările analizate sunt relativ reduse, cu excepția Turciei.

Un coș alimentar evaluat la 100 de euro în UE, costă 75,6 euro în Turcia, în timp ce Spania este singura altă țară cu prețuri sub media europeană, având un indice de 94,6 euro.

Franța are cele mai ridicate prețuri la alimente, cu un indice de 107,9, iar celelalte state analizate se situează ușor peste media UE.

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Turcia, cel mai scump alcool

Deși este cea mai accesibilă destinație în ansamblu, Turcia devine cea mai costisitoare atunci când vine vorba despre băuturile alcoolice. Și asa din cauza fapului că religia îl interzice.

Indicele prețurilor ajunge la 210,2, euro, ceea ce înseamnă că alcoolul costă de peste două ori mai mult decât media UE. Grecia ocupă poziția a doua, cu un indice de 154 euro, urmată de Croația 133,9 euro.

La celălalt capăt al clasamentului se află Italia, unde alcoolul este cel mai ieftin dintre cele 7 state analizate, cu un indice de 81,9 euro. Și Spania se situează sub media UE, cu 90,1 euro.

În cazul băuturilor nealcoolice, diferențele sunt mai mici, prețurile variind de la un indice de 81,8 euro în Italia până la 133,5 euro în Croația.

Turcia, cel mai ieftin tutun și transport public

Turcia înregistrează și cele mai mici prețuri la produsele din tutun, cu un indice de doar 25,4 euro. Prin comparație, Franța este cea mai scumpă țară, cu un indice de 191,1 euro.

Și transportul public este mai accesibil în Turcia, unde indicele prețurilor este de 68,3 euro. Franța este singura țară analizată care depășește media europeană, cu un indice de 112,8 euro, în timp ce Portugalia, Spania și Croația se situează în jurul valorii de 80 euro.

Cât costă fructele de mare

Spre deosebire de alte categorii, fructele de mare au prețuri relativ apropiate în toate cele 7 destinații. Indicii variază între 95,4 euro în Portugalia și 112,7 în Grecia.

Autorii analizei atrag atenția că nivelul veniturilor nu este inclus în comparație. Astfel, diferențele de preț pot avea un impact diferit asupra turiștilor, în funcție de puterea lor de cumpărare și de țara din care provin.