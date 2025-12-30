x close
Venitul pe cap de locuitor în Republica Moldova este de circa patru ori mai mic decât media UE

de Adrian Stoica    |    30 Dec 2025   •   20:15
Republica Moldova continuă să înregistreze cel mai scăzut venit național pe cap de locuitor comparativ cu România și media europeană. Potrivit datelor pentru perioada 1990–2024, prezentate în baza de date a World Inequality Database, în anul 2024, venitul național pe cap de locuitor în Republica Moldova se situează în jurul valorii de 9.000–10.000 de euro,

Totuși, în România, venitul pe cap de locuitor depășește 25.000 de euro, iar media europeană ajunge la peste 34.000 de euro, transmite publicația electronica stiri.md.

Totodată, datelor internaționale arată că R. Moldova a traversat un declin accentuat al veniturilor în prima jumătate a anilor ’90, coborând sub pragul de 3.000 de euro pe cap de locuitor. Ulterior, economia a intrat pe un trend de creștere lentă, fără salturi semnificative, chiar și în perioadele de stabilitate regională sau de creștere economică în Europa.

Spre comparație, România a cunoscut o accelerare puternică după anul 2000, reducând treptat diferența față de media europeană, în special după aderarea la Uniunea Europeană. În același timp, Republica Moldova a rămas blocată într-un ritm modest de creștere, vulnerabil la șocuri externe, migrație masivă și productivitate scăzută.

Chiar dacă în ultimii ani se observă o ușoară creștere a veniturilor, Republica Moldova rămâne de aproape patru ori sub media europeană.

 

