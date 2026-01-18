Ventra și Utiber supervizează lucrările pe lotul 3C2 Chiribiș – Biharia de pe Autostrada Transilvania

Ungaria contractul pentru supervizarea lucrărilor pe Autostrada Transilvania, lotul 3C2 Chiribiș - Biharia. Contractul are o valoare de 14,9 milioane de lei și este finanțat din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027.

Ventra și Utiber vor monitoriza permanent respectarea obligațiilor și termenelor contractuale de transmitere a informațiilor, rapoartelor, documentelor, instrucțiunilor, ordinelor, notificărilor etc. de către beneficiar și antreprenor și vor întreprinde acțiuni de prevenire pentru a elimina apariția disputelor.

Subsecțiunea 3C2 Chiribiș - Biharia are o lungime de 28,5 km, iar lucrările - începute în vara anului - trecut au ajuns la 30% execuție. Pe tronson vor fi construite 18 poduri și pasaje, iar printre dotările moderne se numără un sistem "SPEED" pentru monitorizarea și detectarea vitezei de deplasare, sisteme de securitate prevăzute cu instalații și camere la fiecare 2 km pentru detecția incidentelor rutiere, precum și sisteme de cântărire dinamică a vehiculelor în mișcare.

Antreprenor general al proiectului este asocierea Precon Transilvania (lider) - Citadina 98. Finalizarea acestui lot al A3 din județul Bihor va permite circulația pe Autostrada Transilvania, fără întrerupere, de la Nușfalău (județul Sălaj) până la Borș, la frontiera cu Ungaria, pe o lungime de 74 km.

"Șantierul a fost deschis în vara anului trecut, iar perioada de proiectare a fost redusă pentru a profita cât mai mult de sezonul bun de lucru. Constructorii vor reveni pe teren imediat ce vremea va permite. Este, totodată, primul șantier CNIR monitorizat prin camere video cu transmisie în timp real, un sistem de transparență care va fi extins și pe alte proiecte. Ne dorim ca, până la finalul anului, să putem circula fără întreruperi pe Autostrada Transilvania, pe cei 74 km dintre Nușfalău și Borș, la granița cu Ungaria, conectând județul Sălaj direct la rețeaua europeană de autostrăzi", a transmis Horațiu Cosma, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.