Veși proaste pentru fermieri: Ce impozit vor plăti din 2026

În prezent, serele, solariile, răsadnițele, silozurile și depozitele de cereale sunt scutite de taxe, dar noul Cod Fiscal le aduce în rândul construcțiilor impozabile, cu o cotă redusă de 50% față de cele economice.​

Cum se va aplica noul impozit

Impozitul va fi calculat în funcție de suprafața construcției, zona și categoria în care se încadrează localitatea.​

Sunt vizate serele, solariile, răsadnițele, silozurile și depozitele de cereale.​

Guvernul susține că sumele nu vor fi mari dar fermierii spun că vor crește costurile de producție și vor fi afectați mai ales producătorii mici.

Reacția fermierilor

Mulți fermieri spun că această măsură este „criminală” și va duce la scumpirea produselor agricole și la renunțarea la investiții.​

Banii plătiți în plus se vor reflecta în prețul final al legumelor, fructelor și cerealelor., carer oricum a crescut semnifcativ în acest an.

Potrivit ultimelor date, în România sunt 4.600 de hectare cultivate în sere și solarii.​

Ce spun politicienii

Guvernul argumentează că măsura urmărește egalizarea tratamentului fiscal și creșterea veniturilor la bugetele locale.​

PSD se opune impozitării și cere revenirea la forma anterioară, în care anexele gospodărești erau scutite, potrivit observatornews.ro.

Această schimbare fiscală ar putea avea un impact major asupra producției agricole și a prețurilor pentru consumatori, într-un context deja tensionat de inflație și scumpiri.