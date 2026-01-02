Europa își alege armele: Saab și Rheinmetall câștigă marile contracte din 2025, proiectul FCAS rămâne blocat

Grupul Naval din Franța a avut un an mai puțin reușit, ratând mai multe contracte în 2025, în timp ce un efort comun al Franței, Germaniei și Spaniei de a dezvolta un avion de luptă de generație următoare a stagnat pe fondul luptelor interne dintre principalii contractori Dassault Aviation și Airbus.

Câștigători

Saab a încheiat anul foarte bine, Franța comandând două dintre aeronavele de avertizare timpurie și control GlobalEye ale companiei. Asta după ce Polonia a selectat submarinele A26 ale companiei pentru programul Orka în noiembrie. Alte afaceri din 2025 au inclus vânzări de avioane Gripen către Thailanda și Columbia, apărare aeriană cu rază scurtă de acțiune pentru Suedia, Cehia și Letonia, suite de război electronic pentru avioanele Eurofighter din Germania și unda verde din partea Administrației Suedeze pentru Materiale de Apărare pentru a continua studiile conceptuale pentru viitoarele sisteme de luptă. Compania și-a majorat în octombrie previziunile pentru vânzările organice din 2025, care vor crește între 20% și 24%.

Rheinmetall a avut un alt an remarcabil, cu comenzi și contracte multianuale în valoare de miliarde de euro, inclusiv vehicule și muniții pentru forțele armate germane și tunuri anti-drone Skyranger pentru Olanda, în timp ce societatea sa mixtă cu Leonardo a înregistrat prima comandă din Italia pentru vehiculul de luptă Lynx. Firma și-a extins amprenta în domeniul apărării, cumpărând un șantier naval german pentru a se extinde în construcția de nave de război și câștigând o comandă cu partenerul ICEYE pentru a furniza Forțelor Armate Germane o constelație de informații prin satelit. Vânzările Rheinmetall din domeniul apărării au crescut cu 28% în primele nouă luni ale anului 2025.

BAE Systems a înregistrat un an bun, printre victoriile sale în 2025 s-a numărat selecția de către Norvegia a fregatelor britanice Type 26, fabricate în principal de companie, într-o tranzacție de 10 miliarde de lire sterline. Firma britanică a fost, de asemenea, una dintre puținele companii europene care au câștigat contracte semnificative în Statele Unite, inclusiv un contract de 1,7 miliarde de dolari pentru kituri de ghidare laser pentru Marina SUA și a fost un beneficiar principal al vânzării a 20 de avioane Eurofighter Typhoon către Turcia într-o tranzacție în valoare de până la 8 miliarde de lire sterline. BAE și-a îmbunătățit perspectivele de vânzări și profit operațional pentru întregul an în iulie, după o „performanță operațională puternică” în prima jumătate a anului.

MBDA, producătorul paneuropean de rachete, a beneficiat de cheltuielile europene pentru apărarea aeriană în 2025, Danemarca devenind al treilea client al UE pentru sistemul de apărare aeriană SAMP/T, alegând arma construită de MBDA în detrimentul rachetei americane Patriot. Franța și Italia au plasat comenzi suplimentare pentru rachete Aster pentru a-și reaproviziona stocurile. Compania și-a extins capacitatea de producție de rachete în Franța, Italia și Regatul Unit ca răspuns la cererea guvernamentală, apărarea aeriană și antirachetă fiind identificată ca o capacitate prioritară de către UE și NATO. MBDA a obținut o comandă pentru livrarea unui sistem de arme laser către Marina Regală a Regatului Unit, pe măsură ce compania se extinde dincolo de rachete.

KNDS, producătorul franco-german de vehicule blindate KNDS a beneficiat de cererea europeană crescândă de sisteme terestre ca răspuns la războiul din Ucraina, câștigând contracte multiple de peste miliarde pentru tancul principal de luptă Leopard 2 A8 și anunțând prima nouă producție a venerabilului gigant din 1992. Artileria KNDS a fost, de asemenea, la mare căutare, cu noi comenzi pentru obuzierul RCH 155 și livrări în curs de desfășurare ale sistemelor PzH 2000 și Caesar. Joint-venture-ul companiei cu Rheinmetall a câștigat în octombrie un contract de 3,4 miliarde de euro pentru a furniza Germaniei și Olandei peste 200 de vehicule de luptă pentru infanterie bazate pe șasiul cu roți Boxer.

Pierzătorii

În timp ce UE a depus eforturi mari în 2025 pentru a demonstra că blocul comunitar poate cheltui mai mult și mai bine pentru apărare prin unirea țărilor, două state membre importante au intrat în conflict, certându-se în cea mai mare parte a anului pe tema modului de a construi un nou avion de vânătoare. Programul Sistemul FCAS (Future Combat Air System), care reunește Franța, Germania și Spania este de mult timp blocat și vitorul lui pare incert și la sfârșitul anului 2025. Programul FCAS, estimat la aproximativ 100 de miliarde de euro, urmărește să creeze un sistem aerian de luptă care să înlocuiască avioanele Rafale ale Franței și Eurofighter-urile utilizate de Germania și Spania până în jurul anului 2040.

De asemenea, constructorul francez Naval Group s-a confruntat cu un an dificil în 2025 în ceea ce privește asigurarea de noi afaceri, pierzând mai multe competiții majore de export. Canada a selectat Hanwha și TKMS ca furnizori calificați pentru noul său program de submarine, în timp ce Polonia a atribuit contractul pentru submarinul Orka companiei Saab. În Norvegia, constructorul naval francez a pierdut o licitație pentru noi fregate în favoarea designului Type 26 al BAE Systems. În timp ce Naval Group a continuat să execute programele de construcție existente, livrând fregate marinelor franceze și grecești, compania nu a avut contracte externe noi la scară largă pentru 2025.