Jurnalul.ro Ştiri Externe Incendiu în Elveţia: Papa îşi exprimă "compasiunea şi solicitudinea" faţă de familiile victimelor

de Redacția Jurnalul    |    02 Ian 2026   •   23:30
Sursa foto: Hepta/Papa Leon s-a rugat pentru victimele incendiului din noaptea de Revelion

Papa Leon al XIV-lea s-a rugat vineri pentru victimele incendiului mortal din noaptea de Revelion dintr-un bar din Elveţia şi şi-a exprimat "compasiunea şi solicitudinea" faţă de familiile victimelor, potrivit secretarului de stat al Vaticanului, informează AFP.

Papa "doreşte să îşi exprime compasiunea şi solicitudinea faţă de familiile victimelor. Se roagă ca Domnul să-i primească pe decedaţi în lăcaşul său de pace şi lumină şi să susţină curajul celor care suferă în inimă sau în trup", se arată într-un mesaj transmis de secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, episcopului de Sion (Elveţia), Jean-Marie Lovey

AGERPRES

