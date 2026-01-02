Incendiu în Elveţia: Papa îşi exprimă "compasiunea şi solicitudinea" faţă de familiile victimelor

Papa "doreşte să îşi exprime compasiunea şi solicitudinea faţă de familiile victimelor. Se roagă ca Domnul să-i primească pe decedaţi în lăcaşul său de pace şi lumină şi să susţină curajul celor care suferă în inimă sau în trup", se arată într-un mesaj transmis de secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, episcopului de Sion (Elveţia), Jean-Marie Lovey

AGERPRES