Salariu uriaș! Cât câștigă Christine Lagarde, șefa Băncii Centrale Europene

Potrivit unei analize realizate de Financial Times, Christine Lagarde are un venit anual total estimat la aproximativ 726.000 de euro.

Suma reprezintă o creștere semnificativă — de 55,8% — față de salariul de bază oficial comunicat de BCE, care este de 466.000 de euro pe an.

Cum se compune venitul anual al Christinei Lagarde

Pe lângă salariul de bază, Christine Lagarde beneficiază de mai multe alocații și remunerații suplimentare:

aproximativ 135.000 de euro sub formă de indemnizații pentru locuință și alte cheltuieli conexe funcției;

circa 125.000 de euro pentru calitatea sa de membru în consiliul de administrație al Banca Reglementelor Internaționale (BRI).

Raportul anual al BCE nu detaliază exact structura alocațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului Guvernatorilor, principalul organism decizional al instituției. De asemenea, Banca Reglementelor Internaționale publică doar remunerația cumulată a conducerii, nu sumele individuale, scrie dcnews.ro.

Lagarde, peste alți lideri financiari și europeni

Venitul anual al președintei BCE este:

de peste trei ori mai mare decât cel al președintelui Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell, care câștigă aproximativ 203.000 de euro ;

cu 21% mai mare decât salariul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Ce nu este inclus în calcule

Estimările realizate de Financial Times se bazează pe rapoartele anuale ale BCE și BRI, precum și pe documente tehnice privind condițiile salariale ale înalților oficiali. În aceste calcule nu sunt incluse:

contribuțiile BCE la pensia Christinei Lagarde;

costurile aferente asigurărilor de sănătate,

din cauza lipsei unor date publice detaliate.

Poziția BCE

Într-un comunicat oficial, Banca Centrală Europeană a precizat că salariul președintelui instituției a fost stabilit de un comitet de remunerare și de Consiliul Guvernatorilor încă de la înființarea BCE, în 1998, și că ajustările salariale ulterioare au fost aplicate în mod similar tuturor angajaților băncii.