Ungaria, în fața unei alegeri istorice: Viktor Orbán transformă alegerile din 2026 într-un referendum despre război, pace și Bruxelles

Viktor Orbán: Alegerile din 2026 vor decide dacă Ungaria alege pacea sau se aliniază Bruxelles-ului

Premierul ungar Viktor Orbán susține că alegerile parlamentare din 2026 vor decide direcția strategică a Ungariei: neutralitate sau aliniere la politicile Bruxelles-ului privind războiul din Ucraina, migrația și chestiunile de gen. Liderul de la Budapesta mizează pe un discurs dur, axat pe pace, suveranitate și respingerea agendei europene, într-un context politic marcat de ascensiunea rapidă a opoziției.

Alegerile din 2026, „un referendum decisiv” pentru Ungaria

Premierul ungar Viktor Orbán a declarat că alegerile legislative programate pentru primăvara anului 2026 vor reprezenta un referendum național privind direcția politică a țării. Într-un interviu acordat postului public M1, liderul de la Budapesta a afirmat că votul va decide dacă Ungaria își va păstra politica de neutralitate sau se va alinia complet deciziilor Bruxelles-ului.

„Voi căuta un mandat pentru a menține Ungaria în afara războiului” și „în afara alianței războinice europene”, a declarat Orbán, subliniind că scrutinul trebuie să clarifice dacă Ungaria se va alătura „coaliției de voință” care sprijină Ucraina sau va rămâne neutră.

Orbán: „Summiturile UE seamănă cu niște consilii de război”

Premierul conservator a criticat dur direcția actuală a Uniunii Europene, susținând că reuniunile liderilor europeni au devenit „un fel de consilii de război”. În opinia sa, Europa se îndreaptă spre o nouă etapă istorică, iar cetățenii caută stabilitate și siguranță.

Potrivit lui Orbán, stabilitatea Ungariei se bazează pe doi piloni fundamentali:

o economie construită pe muncă și performanță,

o societate centrată pe familie.

„Ungaria susține suveranitatea, politica pentru familie și economia bazată pe merite, nu migrația, ideologia de gen sau subordonarea față de Bruxelles”, a sintetizat liderul de la Budapesta.

Refuz total față de pactul UE privind migrația

Viktor Orbán a reiterat că Ungaria va continua să respingă pactul european privind migrația, chiar și în condițiile unor eventuale sancțiuni financiare impuse de Bruxelles.

Guvernul ungar nu va accepta cote obligatorii de migranți extracomunitari, considerând migrația o amenințare la adresa securității și identității naționale.

Război sau pace: miza politică a anului 2026

Premierul ungar a redus miza scrutinului la o alegere binară: război sau pace.

„Război vs pace. Acestea sunt mizele alegerilor”, a transmis Orbán într-o postare publică.

„Aceasta este întrebarea decisivă, de care depinde soarta țării. Anul 2026 va fi anul deciziei legate de război: suntem de acord cu războiul sau rămânem în afara lui”, a adăugat el.

Orbán susține că Ungaria este una dintre cele mai stabile țări europene tocmai pentru că refuză politicile pe care le consideră riscante: migrația, ideologia de gen și „economia de război” promovată de UE.

SUA, Europa și ruptura strategică asupra Ucrainei

Referindu-se la anul 2025, Viktor Orbán a vorbit despre o ruptură strategică între Statele Unite și Europa. Potrivit acestuia, în timp ce președintele american Donald Trump ar fi căutat o soluție de pace în Ucraina, liderii europeni ar fi ales continuarea războiului.

„Europenii au respins pacea și au ales războiul”, a afirmat premierul, explicând că opoziția sa față de această direcție a dus la blocarea fondurilor europene pentru Ungaria.

Ascensiunea opoziției: Péter Magyar și partidul Tisza

Alegerile din 2026 au loc într-un context politic tensionat, marcat de ascensiunea rapidă a partidului de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, fost aliat al lui Orbán.

Magyar a părăsit partidul Fidesz după un scandal politico-personal și a fondat o formațiune de centru-dreapta, pro-europeană, susținută de Bruxelles. La alegerile europarlamentare, Tisza a obținut aproape 30% din voturi, clasându-se pe locul al doilea, iar unele sondaje recente indică o posibilă devansare a Fidesz-KDNP.

Alegeri sub stare de urgență

Scrutinul parlamentar este programat cel mai probabil pentru luna aprilie 2026 și va avea loc în timp ce starea de urgență, instituită în 2022 după izbucnirea războiului din Ucraina, este încă în vigoare. Opoziția susține că acest cadru legislativ îl avantajează pe Viktor Orbán și alianța aflată la guvernare.

